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Judicialidad

Corte de Lambayeque participará en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participará en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante en Lima, los días 16 y 17 de julio de 2026, respaldando el acceso a la justicia.

La delegación lambayecana, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, buscará intercambiar experiencias y unificar criterios. Foto: difusión.
La delegación lambayecana, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, buscará intercambiar experiencias y unificar criterios. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participará en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante, que se desarrollará los días 16 y 17 de julio de 2026 en la ciudad de Lima, un importante encuentro organizado por el Poder Judicial que reunirá a representantes de los distintos distritos judiciales del país para intercambiar experiencias y consolidar este modelo de atención como una política pública orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque presenta avances institucionales y reafirma independencia | Lambayeque | La República

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La delegación oficial del Distrito Judicial de Lambayeque estará encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, e integrada por el Dr. Severiano Cástulo Rojas Díaz, juez coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad; el Mg. Jorge Itamar Reupo García, juez integrante de la comisión; y el abg. Jorge Anthony Vargas Calderón, secretario técnico de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad.

El congreso tiene como objetivo consolidar la justicia itinerante como una política pública del Poder Judicial, promoviendo la unificación de criterios, el intercambio de experiencias exitosas y la implementación de buenas prácticas que permitan garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad.

PUEDES VER: Servidor judicial de la Corte de Lambayeque devuelve celular extraviado | Lambayeque | La República

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La participación de la delegación lambayecana cobra especial relevancia debido al trabajo que viene desarrollando la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante las jornadas de justicia itinerante, las cuales han permitido acercar los servicios judiciales a comunidades rurales y zonas de difícil acceso, facilitando la orientación legal, la recepción de demandas y la atención directa a la ciudadanía.

Asimismo, la presencia de sus representantes permitirá fortalecer las capacidades institucionales para continuar optimizando la ejecución de este servicio en el Distrito Judicial de Lambayeque, incorporando nuevas estrategias y lineamientos que contribuyan a brindar una atención más oportuna, inclusiva y cercana a quienes enfrentan mayores barreras para acceder al sistema de justicia.

Con esta participación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una gestión orientada al servicio de las personas, impulsando acciones que promuevan una justicia accesible, descentralizada y con enfoque de derechos para toda la población.

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