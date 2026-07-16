Presidente de la Corte de Lambayeque juramenta a nuevos magistrados para Chiclayo y Jaén

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, tomó juramento a cuatro magistrados que asumirán funciones en órganos jurisdiccionales de Chiclayo y Jaén, como parte de las designaciones orientadas a garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia.

Durante la jornada juró la Dra. Blanca Lidia Cervera Dávila, quien asumirá funciones como Jueza Superior Provisional de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, órgano jurisdiccional encargado de conocer procesos civiles en dicha provincia.

Asimismo, juraron al cargo la Dra. Cecilia del Pilar Silva Aguirre, designada como Jueza Superior Supernumeraria de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, quien se incorporará a este colegiado para contribuir al adecuado desarrollo de las labores jurisdiccionales.

De igual manera, el abogado Carlos Alfonso Jesús Diez Canseco Solano juró al cargo de Juez Especializado Supernumerario del Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, donde asumirá funciones a partir de la fecha establecida en su respectiva designación.

La jornada concluyó con la juramentación de la Dra. Daysi Eliana Bravo Gamarra, quien asumirá funciones como Jueza Superior Provisional de la Sala Civil Mixta de Jaén, incorporándose a este órgano jurisdiccional para contribuir a la atención de los procesos y a la continuidad del servicio de justicia en dicha provincia.

Durante el acto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque exhortó a los magistrados a desempeñar sus funciones con independencia, responsabilidad, imparcialidad y permanente vocación de servicio, principios fundamentales para garantizar una adecuada administración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Las juramentaciones responden a las designaciones efectuadas para asegurar la continuidad del servicio jurisdiccional y la atención oportuna de los procesos judiciales en los órganos jurisdiccionales de Chiclayo y Jaén, reafirmando el compromiso institucional de brindar un servicio eficiente y cercano a las necesidades de los usuarios.

Con estas incorporaciones funcionales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando una gestión orientada a garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia, asegurando que los órganos jurisdiccionales cuenten con los magistrados necesarios para atender oportunamente las demandas de la población.