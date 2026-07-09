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Violento choque entre dos buses de transporte público deja al menos 13 heridos en Villa María del Triunfo

El accidente de tránsito involucró a un bus ETULSA, conocida como la P, y un bus de La Chama, en la avenida 26 de Noviembre.

Accidente deja 13 heridos
Accidente deja 13 heridos | Composición LR | Buenos Días Perú
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Una unidad de la empresa ETULSA impactó violentamente contra un bus conocido como La Chama en la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo. El incidente dejó al menos 13 pasajeros heridos, quienes fueron auxiliados por el personal del SAMU.

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