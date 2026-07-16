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Estudiantes, becarios y exbeneficiarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) convocaron a una movilización para este viernes 17 de julio a las 9.00 a. m. en el frontis del Ministerio de Educación (Minedu) a fin de exigir la suspensión inmediata del proyecto que modifica el reglamento de la Ley N.° 29837, norma que regula el sistema nacional de becas.

Los afectados denuncian que esta iniciativa desnaturaliza la finalidad del Pronabec y redefine la principal política pública de becas del país sin un proceso adecuado de deliberación pública. Esto se debe a que solo se otorgó un plazo de 15 días calendario para formular observaciones, un periodo que consideran insuficiente para evaluar una reforma que cambia aspectos esenciales del acceso, permanencia, financiamiento y gobernanza del programa.

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Piden ampliar el proceso de consulta con la participación efectiva de actores involucrados

Ante esta situación, los estudiantes exigen que se suspenda el procedimiento de aprobación del proyecto y que se emita una nueva resolución ministerial que amplíe la consulta pública a 60 días calendario. Además, piden que se considere la participación efectiva de todos los actores involucrados, incluidos quienes serán directamente afectados por esta modificación.

Asimismo, exhortan al Gobierno entrante a revisar integralmente la propuesta antes de su aprobación definitiva para garantizar que mantenga una línea coherente con su ley de creación, cuyo objetivo es reducir desigualdades, ampliar capacidades, promover la movilidad social y formar el capital humano necesario para un desarrollo inclusivo, sostenible y basado en el conocimiento.

Las demandas son impulsadas por la Gloriosa y Centenaria Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y el Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Pronabec del Perú (FRENABEP), y cuentan con el respaldo del Equipo del Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC).

Solicitan pronunciamiento del Minedu con posición firme tras reunión con ministro

Esta es la segunda movilización que realizarán los estudiantes, tras una primera jornada de protesta realizada el 13 de julio en el Centro de Lima. Después de esa marcha —aseguran—, el 14 de julio el ministro de Educación, Jorge Marticorena, aseguró que el proyecto de modificación del Reglamento de la Ley N.° 29837 no sería aprobado en su versión actual y que las observaciones y propuestas técnicas presentadas por los becarios serían evaluadas para realizar los ajustes correspondientes. Asimismo, indicó que se analizará la posibilidad de dejar sin efecto el proyecto vigente si ello resulta la alternativa más adecuada.

En ese sentido, los convocantes reiteraron su solicitud al Minedu para que emita, a la brevedad, un pronunciamiento oficial que brinde tranquilidad a la comunidad de beneficiarios. "(…) sobre la base de los argumentos técnicos, jurídicos y estadísticos presentados, la alternativa más adecuada es dejar sin efecto el proyecto actual", expresaron. Además, el grupo agregó: "Un cambio de esta naturaleza exige un proceso abierto, plural y técnicamente sustentado, acorde con los principios de transparencia, participación y buena administración pública".

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