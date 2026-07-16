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"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

El diario británico 'The Telegraph' acusó a la selección argentina de usar trucos sucios en el desarrollo del partido ante Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Argentina eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: FIFA
Argentina eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: FIFA
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La victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 no solo aseguró el pase 'albiceleste' a la final, sino que también provocó una fuerte reacción en la prensa británica. El diario The Telegraph publicó un informe en el que enumeró 31 supuestas 'artimañas' cometidas por el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Según indica el medio inglés, la selección argentina recurrió a una serie de conductas antideportivas para desestabilizar a Inglaterra y administrar el desarrollo del encuentro.

El artículo británico describió situaciones de contacto físico, protestas, discusiones y demoras en la reanudación del juego. Entre los episodios mencionados aparecieron acciones protagonizadas por futbolistas como Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Giovanni Simeone sobre futbolistas como Jude Bellingham, Harry Kane y Elliot Anderson.

Informe sobre el partido Inglaterra vs Argentina. Foto: The Telegraph

Informe sobre el partido Inglaterra vs Argentina. Foto: The Telegraph

PUEDES VER: Jude Bellingham revela qué le dijo Lionel Messi tras su tenso cruce en la semifinal del Mundial 2026

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Prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

La molestia de la prensa inglesa se vio acentuada por la forma como se produjo la eliminación. Inglaterra ganaba el encuentro hasta el minuto 85, pero Argentina logró revertir el resultado en poco tiempo gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó escapar la clasificación, lo que generó fuertes críticas de los medios británicos hacia el manejo del cierre del partido.

Más allá de la enumeración realizada por The Telegraph, el partido se caracterizó por ser un duelo intenso y físico, propio de una semifinal mundialista entre dos selecciones históricas. La interpretación del diario inglés se suma a otras críticas publicadas en Inglaterra tras la derrota.

Los 31 trucos sucios que empleó Argentina según el diario The Telegraph

  1. Empujón de Alexis Mac Allister a Elliot Anderson
  2. Empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham
  3. Falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson
  4. Patada de Giuliano Simeone a Elliot Anderson
  5. Falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson
  6. Falta de Leandro Paredes sobre Morgan Rogers
  7. Patada de Giuliano Simeone a Jordan Pickford
  8. Entrada de Leandro Paredes a Jude Bellingham
  9. Falta de Giuliano Simeone a Anthony Gordon
  10. Obstrucción de Giuliano Simeone a Jordan Pickford
  11. Entrada de Alexis Mac Allister sobre Reece James
  12. Falta de Enzo Fernández sobre Jude Bellingham
  13. Falta de Giuliano Simeone sobre Marc Guéhi
  14. Falta de Nahuel Molina sobre Bellingham
  15. Patada de Lionel Messi a Djed Spence
  16. Mac Allister y Paredes piden la expulsión de Harry Kane
  17. Falta de Lisandro Martínez sobre Morgan Rogers
  18. Falta de Leandro Paredes sobre Elliot Anderson
  19. Banca de Argentina lanza una pelota dentro del campo
  20. Protesta de Messi y Fernández hacia el árbitro
  21. Lionel Messi empuja a Jude Bellingham hacia la valla publicitaria
  22. Falta de Cuti Romero sobre Jude Bellingham
  23. Golpe de Giuliano Simeone sobre Djed Spence
  24. Falta de Romero sobre Pickford
  25. Empujón de Messi sobre Spence
  26. Romero le grita el gol en la cara a Pickford
  27. Protesta de Argentina por la lesión de Stones
  28. Provocación de Montiel hacia Bellingham
  29. Provocación del 'Dibu' Martínez
  30. Provocación de Argentina en la celebración
  31. Provocación con la bandera "Las Malvinas son Argentinas"

PUEDES VER: Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido por la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 será entre las selecciones de España y Argentina. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el MetLife Stadium.

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