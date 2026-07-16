"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

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La victoria de la selección de Argentina sobre Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 no solo aseguró el pase 'albiceleste' a la final, sino que también provocó una fuerte reacción en la prensa británica. El diario The Telegraph publicó un informe en el que enumeró 31 supuestas 'artimañas' cometidas por el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Según indica el medio inglés, la selección argentina recurrió a una serie de conductas antideportivas para desestabilizar a Inglaterra y administrar el desarrollo del encuentro.

El artículo británico describió situaciones de contacto físico, protestas, discusiones y demoras en la reanudación del juego. Entre los episodios mencionados aparecieron acciones protagonizadas por futbolistas como Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Giovanni Simeone sobre futbolistas como Jude Bellingham, Harry Kane y Elliot Anderson.

Informe sobre el partido Inglaterra vs Argentina. Foto: The Telegraph

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Prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

La molestia de la prensa inglesa se vio acentuada por la forma como se produjo la eliminación. Inglaterra ganaba el encuentro hasta el minuto 85, pero Argentina logró revertir el resultado en poco tiempo gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó escapar la clasificación, lo que generó fuertes críticas de los medios británicos hacia el manejo del cierre del partido.

Más allá de la enumeración realizada por The Telegraph, el partido se caracterizó por ser un duelo intenso y físico, propio de una semifinal mundialista entre dos selecciones históricas. La interpretación del diario inglés se suma a otras críticas publicadas en Inglaterra tras la derrota.

Los 31 trucos sucios que empleó Argentina según el diario The Telegraph

Empujón de Alexis Mac Allister a Elliot Anderson Empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham Falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson Patada de Giuliano Simeone a Elliot Anderson Falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson Falta de Leandro Paredes sobre Morgan Rogers Patada de Giuliano Simeone a Jordan Pickford Entrada de Leandro Paredes a Jude Bellingham Falta de Giuliano Simeone a Anthony Gordon Obstrucción de Giuliano Simeone a Jordan Pickford Entrada de Alexis Mac Allister sobre Reece James Falta de Enzo Fernández sobre Jude Bellingham Falta de Giuliano Simeone sobre Marc Guéhi Falta de Nahuel Molina sobre Bellingham Patada de Lionel Messi a Djed Spence Mac Allister y Paredes piden la expulsión de Harry Kane Falta de Lisandro Martínez sobre Morgan Rogers Falta de Leandro Paredes sobre Elliot Anderson Banca de Argentina lanza una pelota dentro del campo Protesta de Messi y Fernández hacia el árbitro Lionel Messi empuja a Jude Bellingham hacia la valla publicitaria Falta de Cuti Romero sobre Jude Bellingham Golpe de Giuliano Simeone sobre Djed Spence Falta de Romero sobre Pickford Empujón de Messi sobre Spence Romero le grita el gol en la cara a Pickford Protesta de Argentina por la lesión de Stones Provocación de Montiel hacia Bellingham Provocación del 'Dibu' Martínez Provocación de Argentina en la celebración Provocación con la bandera "Las Malvinas son Argentinas"

¿Cuándo se juega el partido por la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 será entre las selecciones de España y Argentina. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el MetLife Stadium.