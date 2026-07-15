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Este parque nacional protege más de 600 especies de aves y un ecosistema que no existe en otro lugar del Perú

Creado en 1996, el parque abarca más de 537.000 hectáreas y alberga una rica biodiversidad, incluidos ciervos de los pantanos y lobos de crin, únicos del Perú. También limita con el Parque Nacional Madidi, en Bolivia.

Este parque resguarda la única sabana tropical húmeda del Perú y una rica biodiversidad, incluyendo más de 600 especies de aves y 180 de mamíferos.
Este parque resguarda la única sabana tropical húmeda del Perú y una rica biodiversidad, incluyendo más de 600 especies de aves y 180 de mamíferos. | Foto: Andina/Composición LR
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El Parque Nacional Bahuaja Sonene conmemorará este 17 de julio sus 30 años como área natural protegida del Estado y se consolidó como uno de los espacios de mayor valor ecológico del país. Ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, este territorio resguarda la única sabana tropical húmeda del Perú, además de una amplia diversidad de especies de flora y fauna que convierten el lugar en un referente para la conservación.

Creado el 17 de julio de 1996 mediante el Decreto Supremo N.° 012-96-AG, el parque abarca 537.053,25 hectáreas distribuidas en las provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia. Su extensión reúne distintos ecosistemas amazónicos y también forma parte del territorio ancestral del pueblo Ese’eja, cuya presencia mantiene un vínculo histórico con esta área natural protegida.

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¿Dónde se ubica el Parque Nacional Bahuaja Sonene y por qué es un área protegida única en el Perú?

El Parque Nacional Bahuaja Sonene se encuentra en la Amazonía suroriental y protege diversos hábitats característicos del bosque húmedo tropical y premontano. Entre ellos sobresalen las Pampas del Heath, una sabana tropical húmeda exclusiva del territorio peruano que alberga especies emblemáticas como el ciervo de los pantanos y el lobo de crin, animales que no se encuentran en ninguna otra zona del país.

Además de este ecosistema singular, el área conserva lagos, pantanos de palmeras y extensas zonas inundables que cambian con las lluvias estacionales. Durante los meses de diciembre a abril, las pampas permanecen cubiertas por el agua, mientras las agrupaciones de palmeras forman pequeñas islas naturales. Asimismo, el parque limita con el Parque Nacional Madidi, en Bolivia, lo que fortalece el corredor de conservación entre ambos países.

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Fauna, flora y turismo: qué se puede encontrar en el Parque Nacional Bahuaja Sonene

La riqueza biológica del parque incluye más de 600 especies de aves, entre ellas siete variedades de guacamayos, la espátula rosada, el águila harpía y el cóndor de la selva. También alberga más de 180 especies de mamíferos, como el jaguar, la nutria gigante, el oso hormiguero, el armadillo gigante y el maquisapa negro. A ello se suman más de 50 especies de reptiles y anfibios, 180 especies de peces y alrededor de 1.200 especies de mariposas.

La vegetación también destaca por la presencia de aguaje, caucho, shihuahuaco, tornillo, cedro, caoba, castaña y diversas palmeras de importancia ecológica y económica. Para quienes visitan el parque, existen actividades de turismo de aventura en el río Tambopata entre junio y setiembre, además de recorridos hacia la collpa Heath, donde es posible observar guacamayos, loros y otras especies silvestres en su hábitat natural.

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