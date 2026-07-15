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Decomisan cuchillos, vidrios y sogas en centros juveniles: Pronacej realizó megaoperativo en 7 regiones

El operativo se realizó en nueve establecimientos del país como parte del plan de deshacinamiento y seguridad. La acción busca asegurar espacios de rehabilitación y reinserción social de jóvenes.

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó un megaoperativo en nueve centros del país para incautar objetos prohibidos que amenazaban la seguridad de adolescentes y personal.
El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó un megaoperativo en nueve centros del país para incautar objetos prohibidos que amenazaban la seguridad de adolescentes y personal. | Gobierno
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En medio del aumento de la criminalidad juvenil y del debate sobre la seguridad ciudadana, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó un megaoperativo simultáneo en nueve establecimientos del país, donde se incautaron objetos prohibidos que representaban un riesgo para los adolescentes internos y el personal.

La intervención se ejecutó en los centros juveniles de Santa Margarita (Lima), Miguel Grau (Piura), Alfonso Ugarte (Arequipa), José A. Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Trujillo, Pucallpa, El Tambo (Huancayo) y el Anexo III del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) Lima.

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En el operativo participaron 125 agentes de seguridad del Pronacej, 167 efectivos de la Policía Nacional, 15 integrantes del Departamento de Policía Canina (Deppolcan), 13 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y 22 representantes del Ministerio Público.

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¿Qué objetos fueron incautados por Pronacej?

Durante las inspecciones, las autoridades hallaron diversos objetos considerados prohibidos dentro de los establecimientos, entre ellos:

  • Tijeras
  • Hojas de afeitar
  • Desarmadores
  • Retazos de vidrio
  • Cuchillos de cocina
  • Sogas

Según el Pronacej, estos elementos podían representar un riesgo para la seguridad y la convivencia dentro de los centros juveniles.

No obstante, las autoridades informaron que en los centros de Santa Margarita (Lima), Arequipa, Huancayo y Piura no se encontraron objetos que comprometieran la seguridad.

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Más de 1.800 operativos en lo que va de 2026

El director ejecutivo del Pronacej, Luis Vega, señaló que estas intervenciones buscan mantener espacios seguros para favorecer los procesos de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de internamiento.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de 2026 se han ejecutado 1.875 acciones de control en los centros juveniles del país. De ese total, 1.732 fueron operativos ordinarios, 143 se realizaron de manera conjunta con otras instituciones y seis correspondieron a operativos simultáneos de gran escala.

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