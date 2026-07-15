Una nueva especie para la ciencia: un mono que se escondía en la selva tropical del Congo

El mono recientemente descrito tiene labios naranjas y una mancha de pelo blanco cerca de la cola. Foto: Daniel Rosengren, Sociedad Zoológica de Frankfurt

El mono recientemente descrito tiene labios naranjas y una mancha de pelo blanco cerca de la cola. Foto: Daniel Rosengren, Sociedad Zoológica de Frankfurt

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En pleno corazón de la selva de la República Democrática del Congo, un mono conocido desde hace tiempo por algunas comunidades locales permaneció fuera del registro científico durante décadas. Aunque habitantes de la región ya lo identificaban con nombres como Likweli o kasaba nkoni, la ciencia no contaba con pruebas suficientes para reconocerlo como una especie distinta. Esa situación cambió gracias a un estudio que reunió evidencias obtenidas durante varios años de trabajo de campo.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, confirmó oficialmente la existencia de Colobus congoensis, una nueva especie de primate que vive entre los ríos Lomami y Congo (Lualaba), en el centro-este del país africano. El hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de la cuenca del Congo, sino que también demuestra que aún existen mamíferos desconocidos para la ciencia en algunos de los ecosistemas más ricos y menos explorados del planeta.

Los investigadores creen que la nueva especie divergió hace hasta 5,78 millones de años. Foto: Daniel Rosengren, Sociedad Zoológica de Frankfurt

¿Cómo lograron confirmar la nueva especie de mono?

La historia de este descubrimiento comenzó en 2008, cuando los conservacionistas Bernard Ikembelo y Ashley Vosper obtuvieron la primera fotografía del animal en una zona que años después pasó a formar parte del Parque Nacional de Lomami. Sin embargo, esa imagen aislada no bastó para demostrar que se trataba de una especie diferente de las ya conocidas.

El análisis de ADN confirmó que C. congoensis era una especie previamente desconocida. Foto: Daniel Rosengren, Sociedad Zoológica de Frankfurt

El avance definitivo llegó en noviembre de 2018, cuando Jean Pierre Kapale fotografió un mono negro con marcas claras alrededor de la boca y una mancha blanca en la parte posterior del cuerpo. Durante los 10 meses siguientes, él y su equipo localizaron al animal en siete ocasiones más. Con el apoyo de otras patrullas de vigilancia, los investigadores reunieron 114 registros efectuados entre 2018 y 2022 en un área cercana a los 1.700 km², un conjunto de datos suficiente para respaldar la descripción oficial de la especie.

Junior Amboko, biólogo de la Universidad Atlántica de Florida y uno de los autores del estudio, destacó la importancia del hallazgo: "Este descubrimiento es emocionante y muy personal, porque pone de relieve la extraordinaria biodiversidad de mi país y cuánto queda todavía por documentar". Además, explicó que el nombre Colobus congoensis busca reconocer el patrimonio natural de la República Democrática del Congo y que, según los investigadores, podría tratarse del primer primate bautizado en honor al país.

¿Qué hace tan especial al nuevo mono descubierto en el Congo?

Además de su llamativa apariencia, Colobus congoensis presenta características que lo distinguen claramente de otros colobos. Posee un pelaje negro brillante, una larga cola colgante, mechones de pelo que rodean el rostro, ojos oscuros muy expresivos y una coloración rosada o anaranjada alrededor de la boca. Sus vocalizaciones también resultan diferentes, ya que seis grabaciones permitieron identificar un rugido grave con una firma acústica propia.

El análisis genético confirmó que su pariente más cercano es Colobus satanas, una especie que vive a más de 1.200 kilómetros de distancia, en el oeste de África central. Los científicos estiman que ambas líneas evolutivas se separaron hace entre 4 y 5 millones de años, uno de los períodos de divergencia más antiguos conocidos dentro del género. La antropóloga Kate Detwiler afirmó: "El descubrimiento de Colobus congoensis está cambiando nuestra comprensión de la evolución de los monos africanos". No obstante, los investigadores también alertaron de que su distribución es reducida y de que la pérdida de hábitat y la caza representan amenazas para su supervivencia.