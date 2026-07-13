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San Mateo de Otao: cómo llegar y qué atractivos turísticos visitar en la maravilla escondida de Lima

Este destino turístico, ubicado en Huarochirí, destaca por la calidez de su gente y por las diversas actividades para realizar en un fin de semana, por lo que se recomienda quedarse al menos dos días.


A solo dos horas de Lima, San Mateo de Otao es una joya natural ideal para desconectarse. Ofrece paisajes magníficos, turismo de aventura y deliciosa gastronomía local. Fotos: Sandy Carrión/La República
A solo dos horas de Lima, San Mateo de Otao es una joya natural ideal para desconectarse. Ofrece paisajes magníficos, turismo de aventura y deliciosa gastronomía local. Fotos: Sandy Carrión/La República | Fotos: Sandy Carrión/La República
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A solo dos horas de Lima y media hora de Chosica, se encuentra una maravilla natural llamada San Mateo de Otao, donde no solo lograrás desconectarte del bullicio de la ciudad y fotografiar hermosos paisajes, sino también realizar turismo de aventura y degustar deliciosos platillos. Sin embargo, lo más importante es la calidez de su gente, que se alista para recibir a turistas nacionales e internacionales los fines de semana y también en feriados.

Si bien durante un día se puede comer rico y practicar varios deportes extremos, se recomienda ir al menos dos días para conocer más de San Mateo de Otao, que está preparado para que la gente pueda pernoctar con tranquilidad, ya sea en hospedajes o en zonas de camping. En esta nota te contamos cómo llegar, qué comer, qué destinos turísticos se podrían visitar y también una lista de contactos para coordinar directamente con las comunidades campesinas.

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¿Cómo llegar a San Mateo de Otao, la maravilla escondida de Lima?

San Mateo de Otao es uno de los 32 distritos de Huarochirí, región Lima, y cuenta con 7 anexos. El más cercano a la Carretera Central se llama Santo Toribio de Cumbe y está a solo 30 minutos del Parque Echenique, en Chosica, donde puedes utilizar el transporte público que sale cada 30 o 40 minutos. El pasaje varía entre S/7 y S/8 los domingos y feriados. También puedes llegar con tu propia movilidad, ya sea en auto, camioneta o incluso en bicicleta de montaña.

Cabe precisar que San Mateo de Otao es un destino turístico comunitario que, gracias al trabajo conjunto entre las comunidades, la municipalidad y el Gobierno Regional de Lima, mediante Procompite, consolida una oferta basada en naturaleza, aventura, gastronomía y desarrollo local.

¿Qué atractivos turísticos hay en San Mateo de Otao?

-El arco de bienvenida

El primer atractivo turístico de San Mateo de Otao es el nuevo arco de bienvenida, que se encuentra a solo cinco minutos de la Carretera Central. Si vienes en tu propia movilidad, puedes hacer una parada estratégica para tomarte fotos en esa estructura.

-Santo Toribio de Cumbe

Hablar de Santo Toribio de Cumbe es hablar de turismo de aventura. Gracias al esfuerzo, la creatividad y las ganas de salir adelante de los comuneros, encontrarás un sinfín de juegos extremos, como el Puente Tibetano, el Puente Súper Extremo (con tablas movedizas), la Escalera al cielo y la bicicleta voladora, entre otros.

Santo Toribio de Cumbe, o simplemente Cumbe, cuenta con uno de los teleféricos con mejor tecnología, desde donde puedes apreciar el río y la naturaleza en su conjunto. Asimismo, sería pecado no probar su fruta bandera, la chirimoya, y sus derivados: el helado de chirimoya y el famoso chiripisco, una bebida deliciosa y refrescante. Todo eso y más se ofrece en el Campo Ferial Agropecuario de Cumbe, conocido principalmente por ser la sede anual del Mega Festival de la Chirimoya.

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