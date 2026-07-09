Perú es elegido como uno de los 8 mejores destinos del mundo para observar aves, según prestigiosa revista inglesa

El Parque Nacional del Manu, atracción principal, alberga múltiples ecosistemas que permiten avistar especies como el gallito de las rocas andino y variados quetzales, aumentando el interés en el aviturismo. | Foto: composición LR/Andean Great Treks

El Parque Nacional del Manu, atracción principal, alberga múltiples ecosistemas que permiten avistar especies como el gallito de las rocas andino y variados quetzales, aumentando el interés en el aviturismo. | Foto: composición LR/Andean Great Treks

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Perú volvió a aparecer entre los principales referentes del turismo de naturaleza a nivel internacional tras ser incluido por la revista inglesa The Week en la lista de los ocho mejores destinos del mundo para observar aves. La publicación destacó al Parque Nacional del Manu, ubicado entre Cusco y Madre de Dios, por la diversidad de ecosistemas que reúne y la amplia variedad de especies que pueden apreciarse en este espacio protegido.

El reconocimiento se produce en un contexto en el que el país continúa fortaleciendo su presencia en el aviturismo. Además de la distinción otorgada por la revista especializada en viajes, Perú alcanzó el segundo lugar mundial durante el Global Big Day 2026, al registrar 1,438 especies de aves en un solo día, consolidando su relevancia como destino para los aficionados a la observación de fauna silvestre.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Parque Nacional del Manu: el destino peruano destacado por The Week para el avistamiento de aves

En su selección de los mejores lugares para practicar birdwatching, The Week resaltó que el Parque Nacional del Manu ofrece escenarios distintos conforme cambia la altitud. Los visitantes pueden recorrer desde bosques montanos y bosques nubosos hasta zonas amazónicas de menor elevación, lo que favorece el encuentro con una amplia diversidad de aves propias de cada ecosistema.

Entre las especies mencionadas por la publicación figuran el gallito de las rocas andino, diferentes variedades de quetzales o pilcos, tangaras, horneros, periquitos y el ave paraguas amazónica. Asimismo, la revista destacó los humedales de Huacarpay, donde habitan cerca de 60 especies residentes, entre ellas tordos de alas amarillas y colibríes de tonalidades violetas, que los convierten en otro punto de interés para los observadores de aves.

The Week resaltó que el Parque Nacional del Manu ofrece escenarios distintos para el avistamiento de aves.

Perú fortalece su posición en el aviturismo con más de 1,400 especies registradas en el Global Big Day 2026

El reconocimiento internacional coincide con los resultados obtenidos por el país durante el Global Big Day 2026. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), participaron 1,278 observadores distribuidos en las 25 regiones del país, cifra que representó un incremento del 24% respecto a la edición anterior. Durante la jornada se registraron 1,438 especies, lo que ubicó a Perú en el segundo lugar entre las naciones con mayor cantidad de aves identificadas.

Las regiones de Cusco, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Junín y Pasco concentraron algunos de los mayores registros de especies, mientras que Madre de Dios, Lima y Cusco superaron las 700 listas de observación en la plataforma eBird. A ello se suma que el territorio peruano alberga 118 especies de aves endémicas, un atributo que fortalece su importancia para la conservación de la biodiversidad. Además del Parque Nacional del Manu, otros destinos como el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, el Santuario Nacional de Ampay y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana amplían la oferta nacional para quienes buscan recorrer distintos ecosistemas dedicados a la observación de aves.