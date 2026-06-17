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Sociedad

La fiesta que fue prohibida durante siglos y volvió gracias a Garcilaso de la Vega: la historia del Inti Raymi

La ceremonia, dedicada al dios Sol, fue rescatada gracias a relatos históricos del Inca Garcilaso de la Vega, quien documentó rituales y significados de la celebración incaica.

Cada 24 de junio, Cusco celebra el Inti Raymi, festividad inca que rinde homenaje al dios Sol. Esta popular tradición cultural estuvo prohibida durante el Virreinato del Perú.
Cada 24 de junio, Cusco celebra el Inti Raymi, festividad inca que rinde homenaje al dios Sol. Esta popular tradición cultural estuvo prohibida durante el Virreinato del Perú. | Foto: Andina/RTV/Composición LR
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Cada 24 de junio, miles de personas se reúnen en Cusco para presenciar el Inti Raymi, una de las celebraciones más importantes del Perú y la festividad más representativa del legado inca. Sin embargo, lo que hoy es una de las principales atracciones culturales y turísticas del país estuvo prohibido durante siglos y estuvo cerca de desaparecer por completo.

La historia del Inti Raymi está marcada por la resistencia cultural y la preservación de la memoria. Tras ser prohibida durante el Virreinato del Perú, esta ceremonia dedicada al dios Sol logró sobrevivir gracias a los relatos transmitidos de generación en generación y a las detalladas descripciones que dejó el Inca Garcilaso de la Vega en sus escritos.

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El Inti Raymi fue prohibido durante el Virreinato

El Inti Raymi era la festividad más importante del calendario incaico. Se celebraba durante el solsticio de invierno andino en honor al Inti, considerado la máxima deidad del Tahuantinsuyo. La ceremonia reunía a autoridades, sacerdotes y representantes de distintos pueblos del imperio para agradecer al Sol y pedir prosperidad para el nuevo ciclo agrícola.

Sin embargo, tras la llegada de los españoles, las autoridades coloniales consideraron que estas prácticas eran incompatibles con el proceso de evangelización. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, en el siglo XVI, la celebración fue prohibida oficialmente junto con otras expresiones religiosas indígenas.

A partir de entonces, el Inti Raymi desapareció de los espacios públicos y quedó restringido a la memoria colectiva de las comunidades andinas, donde algunas de sus tradiciones continuaron transmitiéndose de forma oral.

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Garcilaso de la Vega y el rescate de una tradición ancestral

Uno de los personajes fundamentales para conocer cómo se desarrollaba esta ceremonia fue el Inca Garcilaso de la Vega. Hijo de una noble inca y un capitán español, documentó gran parte de la historia y costumbres del Imperio Inca en su célebre obra Comentarios Reales de los Incas.

En sus escritos describió con detalle los rituales, las ofrendas, los preparativos y el significado del Inti Raymi dentro de la sociedad inca. Gracias a esos testimonios, décadas después fue posible reconstruir gran parte de la celebración original.

Fue recién en 1944 cuando un grupo de intelectuales cusqueños, encabezados por Humberto Vidal Unda, impulsó la recuperación de la ceremonia tomando como base los relatos de Garcilaso. Desde entonces, el Inti Raymi volvió a representarse cada año en Cusco.

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¿Cómo se celebra actualmente el Inti Raymi?

Hoy, la ceremonia se desarrolla en tres escenarios emblemáticos de Cusco: el Qorikancha, la Plaza de Armas y la explanada de Sacsayhuamán. Cientos de actores recrean los rituales que formaban parte de esta festividad ancestral, incluidas ceremonias relacionadas con la coca, el fuego sagrado y las ofrendas al Sol.

Aunque ya no se realizan sacrificios reales, la representación mantiene el simbolismo de agradecimiento, renovación y conexión con la naturaleza que caracterizaba a la tradición inca.

Más de cuatro siglos después de haber sido prohibido, el Inti Raymi se ha convertido nuevamente en un símbolo de identidad cultural y en una de las celebraciones más importantes del Perú, con lo que mantiene vivo el legado del Tahuantinsuyo gracias a la memoria histórica preservada por Garcilaso de la Vega y las generaciones que evitaron la desaparición de esta tradición.

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