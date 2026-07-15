Es falsa la imagen de un bebé rescatado tras 12 días bajo los escombros: no hay evidencia del rescate y la fotografía fue creada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que muestra a un bebé rescatado tras permanecer 12 días bajo los escombros del terremoto en Venezuela.

LO VERDADERO:

No se encontraron registros en fuentes confiables que hayan publicado previamente esta imagen ni evidencias que respalden la historia del supuesto rescate.

Un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightenhine y SynthID indicó que se trató de contenido generado por inteligencia artificial.

En el contexto de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, comenzó a circular en plataformas como Facebook e Instagram una imagen que supuestamente mostraba a un bebé rescatado tras permanecer 12 días bajo los escombros. Sin embargo, ningún medio confiable informó sobre el supuesto rescate y herramientas especializadas indicaron que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 84.200 ‘me gusta’ y 5.500 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen de la imagen, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Sin embargo, no se encontraron registros de entidades confiables (medios de comunicación o cuentas oficiales) que hubieran publicado la imagen previamente o informado sobre el supuesto rescate.

El caso más similar corresponde al rescate de un bebé de 18 días de nacido, ocurrido tras aproximadamente 32 horas bajo los escombros. No obstante, el registro audiovisual de ese rescate no coincide con la fotografía analizada.

Nota de la BBC sobre el rescate. Foto: BBC

A partir de estos hallazgos, la imagen fue analizada con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation arrojaron un 99,9% de probabilidad de que hubiera sido creada con IA, mientras que Sightengine estimó la probabilidad en 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Una plataforma adicional, SynthID, además de confirmar que “esta imagen está generada por inteligencia artificial”, detectó fallas anatómicas e inconsistencias físicas que son típicas de los generadores de imágenes por IA.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en el contexto de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba a un bebé rescatado tras permanecer 12 días bajo los escombros. Sin embargo, no se encontraron registros del supuesto rescate en medios o fuentes confiables y las herramientas especializadas indicaron una alta probabilidad de que se trataba de contenido generado con inteligencia artificial.