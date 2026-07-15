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El Mundial 2026 afronta sus últimos días y los hinchas esperan con ansias disfrutar de la gran final. A la espera de conocer al rival de España, la organización trabaja en la clausura del torneo y uno de los cambios sería la ampliación del descanso, al estilo del Super Bowl.

La presente edición del certamen, que por primera vez se organizó en tres países y con 48 selecciones participantes, ya implementó una serie de cambios, entre los que resalta la polémica pausa de hidratación y una mayor intervención del VAR en el desarrollo del juego.

FIFA implementará descanso de 30 minutos en la final del Mundial

De acuerdo con el reporte de The Times, la final del Mundial 2026 será testigo de un hecho inédito: por primera vez en la historia de la competición, se contaría con un descanso de entre 25 y 30 minutos. El cambio en la normativa responde al show que se presentará en el estadio de Nueva Jersey.

El citado medio remarca que el árbitro principal será el encargado de autorizar la ampliación de los habituales 15 minutos bajo algún argumento; no obstante, indica que la FIFA ya lo tiene definido.

Hasta el momento, la organización no se pronunció sobre los detalles del show de la final del Mundial 2026. Sin embargo, ya existe un antecedente: en la final del Mundial de Clubes 2025 se rompió la norma con un espectáculo de 24 minutos durante el medio tiempo.

¿Qué artistas se presentarán en el show de la final del Mundial 2026?

A través de sus canales oficiales, la FIFA anunció quiénes serán los artistas del primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales.

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de Sesame Street y The Muppets

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos). El cruce que definirá al campeón está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).