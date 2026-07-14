Chiclayo suma nueva conexión aérea con Lima: SKY inicia vuelos diarios y proyecta 75.000 pasajeros hasta diciembre

Chiclayo se convierte en el destino número 15 de SKY en Perú, como parte de su estrategia de expansión doméstica en el país. | Composición LR/ Difusión

Chiclayo se convierte en el destino número 15 de SKY en Perú, como parte de su estrategia de expansión doméstica en el país. | Composición LR/ Difusión

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SKY Airlines puso en marcha este domingo su nueva ruta entre Lima y Chiclayo, ampliando su red de operaciones nacionales en el Perú. El primer servicio despegó desde la capital a las 9:00 a. m. con un 98% de factor de ocupación, indicador que mide el porcentaje de asientos vendidos respecto de la capacidad total del avión y que refleja una alta demanda en el estreno de la operación.

La aerolínea operará un vuelo diario entre ambas ciudades y estima movilizar más de 75.000 pasajeros entre julio y diciembre de 2026. Con esta incorporación, Chiclayo se convierte en el destino número 15 de SKY en el mercado peruano, como parte de su plan de expansión en rutas nacionales.

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José Raúl Vargas, gerente general de SKY en Perú, señaló que la apertura responde a la estrategia de fortalecer la conectividad interna hacia ciudades con potencial para el turismo, los viajes familiares y el intercambio comercial.

"Esta nueva ruta refleja el crecimiento sostenido de SKY en el Perú y nuestra apuesta por seguir ampliando la red doméstica con destinos de alto potencial. Iniciamos operaciones en Chiclayo con un vuelo diario en una plaza clave para los viajes familiares, el turismo y la actividad comercial del norte del país", afirmó.

El ejecutivo agregó que, en lo que va del año, la empresa ha incorporado tres nuevas rutas nacionales y prevé alcanzar 17 destinos dentro del país, ampliando las alternativas de transporte aéreo para pasajeros y empresas.

Turismo en Chiclayo: nueva ruta llega en un año de mayor demanda y expectativa por la visita del papa León XIV

La apertura de la ruta coincide con una temporada de alta demanda por Fiestas Patrias, periodo en el que SKY proyecta transportar más de 2.000 pasajeros entre Lima y Chiclayo.

A ello se suma otro factor que podría impulsar el flujo de visitantes hacia la región en los próximos meses: la anunciada visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, que incluirá a Chiclayo dentro de su recorrido.

Para la aerolínea, ambos acontecimientos representan una oportunidad para fortalecer el movimiento turístico y contribuir a una mayor actividad económica en la región, especialmente en sectores como hospedaje, gastronomía, comercio y servicios vinculados al turismo.

Lambayeque registra crecimiento del turismo

El crecimiento de la actividad turística en Lambayeque también respalda la apuesta de la compañía. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante 2025 los arribos a establecimientos de hospedaje de la región aumentaron 8,9% respecto al año anterior.

La tendencia se mantiene durante este año. Entre enero y marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones Gonzales recibió cerca de 121.000 pasajeros, cifra que representa un incremento de 5,1% frente al mismo periodo de 2025 y de 72,5% en comparación con los niveles registrados antes de la pandemia, en 2019.

Con la incorporación de Chiclayo, SKY continúa ampliando su presencia en el mercado doméstico peruano. En 2026 la empresa también anunció el inicio de operaciones hacia Cajamarca y Talara, rutas con las que busca fortalecer la conectividad entre Lima y distintas regiones del país.