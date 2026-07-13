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Perú tiene el mejor tren de lujo del mundo en 2026, según prestigiosa revista: así es el exclusivo recorrido entre Cusco, Puno y Arequipa

Este exclusivo servicio conecta Cusco, Puno y Arequipa, y permite a los pasajeros disfrutar de paisajes andinos y de una experiencia de viaje que combina lujo y cultura local.

Con lujosas suites y un vagón restaurante que resalta la gastronomía peruana, el Belmond Andean Explorer promete confort y cultura en cada viaje.
Con lujosas suites y un vagón restaurante que resalta la gastronomía peruana, el Belmond Andean Explorer promete confort y cultura en cada viaje. | Foto: Andina/Composición LR
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El tren Belmond Andean Explorer, que une las ciudades de Cusco, Puno y Arequipa, fue elegido como el mejor tren de lujo del mundo en 2026 por los lectores de la revista internacional Travel + Leisure. El reconocimiento destacó la experiencia de viaje que ofrece este servicio ferroviario, considerado el primer tren cama de lujo de Sudamérica y uno de los recorridos turísticos más exclusivos del país.

El galardón pone nuevamente al Perú en el escenario internacional del turismo de alta gama. Durante el trayecto, los pasajeros recorren algunos de los paisajes más representativos de los Andes, con paradas en destinos emblemáticos y servicios que combinan alojamiento, gastronomía y experiencias diseñadas para conocer el sur del país.

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El tren Belmond Andean Explorer fue reconocido como el mejor tren de lujo del mundo

Los lectores de Travel + Leisure ubicaron al Belmond Andean Explorer en el primer lugar del ranking mundial de trenes de lujo de 2026. La publicación resaltó el recorrido ferroviario que conecta Cusco, Puno y Arequipa, así como la posibilidad de apreciar la vida cotidiana de las comunidades andinas y algunos de los paisajes más representativos del Perú desde una de las rutas ferroviarias más altas del mundo.

Entre los aspectos mejor valorados figuran las suites disponibles a bordo, el vagón restaurante con propuestas elaboradas a partir de ingredientes locales, el spa y las vistas panorámicas durante el recorrido. El servicio ofrece viajes de una o dos noches que atraviesan las llanuras altoandinas hasta el lago Titicaca y culminan en Arequipa. Además, el diseño del tren incorpora elementos inspirados en la cultura andina, con vagones que llevan nombres de especies de flora y fauna de la zona y detalles decorativos basados en la chakana.

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Esto incluye la experiencia de viajar en el tren de lujo que recorre Cusco, Puno y Arequipa

El Belmond Andean Explorer cuenta con 20 vagones equipados con suites, habitaciones dobles y camarotes con literas, todos acondicionados para los viajes de altura. Los espacios disponen de baño privado o servicios según la categoría, aire acondicionado, asistencia médica, suministro de oxígeno, atención permanente y otras comodidades orientadas a brindar una experiencia de lujo durante el trayecto.

La tarifa del viaje incluye el alojamiento a bordo, todas las comidas y bebidas, entretenimiento, excursiones programadas, guías y traslados contemplados en el itinerario. Los pasajeros también pueden acceder al vagón salón, disfrutar de la oferta gastronómica preparada con productos de temporada y utilizar el coche spa. El recorrido incorpora visitas a lugares como las islas flotantes de los Uros, el mercado de La Raya y diversos paisajes del altiplano. Las excursiones se ofrecen en español e inglés, con la posibilidad de solicitar otros idiomas para grupos previamente coordinados.

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