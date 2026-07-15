HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Argentina vs Inglaterra EN VIVO HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora empieza y dónde ver el partido con Lionel Messi

Sigue aquí el Inglaterra contra Argentina por la clasificación a la Final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos, el minuto a minuto y cómo va el partido de Messi hoy.

Argentina

Argentina

0
0

Inglaterra

Argentina e Inglaterra juegan en Atlanta el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA
Argentina e Inglaterra juegan en Atlanta el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA

MOMENTOS DESTACADOS

12:40
Alineación confirmada de Inglaterra

Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

12:24
Alineación oficial de Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.

07:31
¿Qué canal transmite el Argentina vs Inglaterra?
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports
  • Perú: América TV, DSports
  • Gran Bretaña: BBC, ITV
  • Sudamérica: DSports, Paramount+
Compartir

Partido Argentina vs Inglaterra EN VIVO HOY, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el pase a la final del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium será testigo de este clásico, que con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la Semifinal del Mundial 2026

13:28
15/7/2026

¡Sale a calentar Argentina!

Con Messi a la cabeza, la selección albiceleste salió a realizar el calentamiento previo al duelo contra Inglaterra.

13:14
15/7/2026

Los arqueros empiezan a calentar

Con el 'Dibu' Martínez, los arqueros de la selección argentina trabajan en el campo de juego.

13:03
15/7/2026

Todo listo en el vestuario de Argentina

Así luce el camerino del conjunto argentino a menos de una hora para empezar el partido. Fotos: AFA

12:44
15/7/2026

Bellingham y Kane llegaron al estadio

Los dirigidos por Thomas Tuchel ya se encuentran en el recinto para afrontar el clásico contra Argentina.

12:40
15/7/2026

Alineación confirmada de Inglaterra

Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

12:38
15/7/2026

Argentina llegó al estadio

Con Lionel Messi comandando la delegación, así fue el arribó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para la semifinal ante Inglaterra. Video: ESPN.

12:31
15/7/2026

El único cambio de Scaloni en Argentina

El entrenador de la vigente campeona del mundo decidió mandar al banco de suplentes al volante Rodrigo De Paul. Su lugar lo ocupará Giuliano Simeone.

12:24
15/7/2026

Alineación oficial de Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.

12:13
15/7/2026

Argentina vs Inglaterra: estadio

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) albergará el partido entre argentinos e ingleses por el pase a la final del Mundial. Dicho recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 75 000 espectadores.

11:57
15/7/2026

Lionel Messi por primera vez frente a los ingleses

La segunda semifinal del Mundial 2026 será muy especial para Lionel Messi, pues será se primer partido enfrentando a Inglaterra.

11:55
15/7/2026

Prensa británica cuestiona designación del árbitro

La prensa de Gran Bretaña expresó una dura crítica sobre la designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal del clásico mundial. Foto: AFP.

“Los temores al favoritismo de la Copa del Mundo hacia Argentina se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el 'árbitro favorito' de Lionel Messi oficiará la muy esperada semifinal de Inglaterra”, mencionó el diario Daily Mail.

“Se confirmó que Ismail Elfath arbitrará el partido, en lo que será la ocasión más destacada de su carrera. Elfath fue el cuarto oficial en Qatar cuando Argentina venció a Francia para ganar la Copa del Mundo de 2022. Desde que llegó a América, Messi ha sido oficiado cuatro veces por Elfath - ganando en todas esas ocasiones”, agregaron sobre los antecedentes del colegiado dirigiendo al capitán argentino.

11:50
15/7/2026

Partidos entre Inglaterra y Argentina en Mundiales

  • Inglaterra 1-0 Argentina | Corea-Japón 2002 (fase de grupos)
  • Argentina 2-2 Inglaterra | Francia 1998 (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final)
  • Argentina 2-1 Inglaterra | México 1986 (cuartos de final)
  • Inglaterra 1-0 Argentina | Inglaterra 1966 (cuartos de final)
  • Inglaterra 3-1 Argentina | Chile 1962 (fase de grupos)
11:20
15/7/2026

Zlatan Ibrahimović y su picante mensaje a Inglaterra

El exfubtolista sueco expresó una histórica frase en la previa del clásico entre argentinos e ingleses: "En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios... Ahora verán la Zurda de Dios". Video: FOX Sports.

11:02
15/7/2026

Horarios internacionales para ver Argentina - Inglaterra

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
10:52
15/7/2026

La pelea entre Messi, Kane y Bellingham

Los 3 jugadores compiten por ser el máximo goleador del Mundial 2026. Foto: FIFA

10:25
15/7/2026

Impresionante banderazo argentino en Atlanta

Los aficionados de la selección argentina invaden las calles estadounidense a pocas horas del partido. Video: Twitter

10:15
15/7/2026

Argentina jugará con camiseta azul

Los dirigidos por Lionel Scaloni vestirán la indumentaria aleterna en el partido contra los ingleses. Foto: AFP.

10:05
15/7/2026

Scaloni y el recuerdo de Maradona en el 86'

"Todo el mundo recuerda ese partido de México 1986, la actuación de Diego (Maradona), sobre todo el segundo gol que guardará en nuestros corazones. Fue un gol maravilloso. Cualquier amante del fútbol lo recuerda. Contra otro rival, hubiera sido igual de lindo. Sobre todo con los relatos de esa época que son tan lindos", sostuvo en conferencia de prensa.

09:48
15/7/2026

Argentina vs Inglaterra: historial

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 ocasiones. Los británicos ganaron más duelos. Foto: AFA

09:27
15/7/2026

Tuchel piensa cómo neutralizar a Messi

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", manifestó en conferencia de prensa. Foto: AFP

09:00
15/7/2026

Argentina - Inglaterra: pronóstico

  • Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,98), gana Inglaterra (2,75)
  • Betano: gana Argentina (3,15), empate (2,80), gana Inglaterra (2,87)
  • Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
  • 1XBet: gana Argentina (3,14), empate (2,98), gana Inglaterra (2,77)
  • Caliente: gana Argentina (2,96), empate (2,92), gana Inglaterra (2,78)
  • Doradobet: gana Argentina (3,08), empate (2,90), gana Inglaterra (2,77).
08:37
15/7/2026

Árbitro del Argentina vs Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Foto: FIFA

08:12
15/7/2026

Posible alineación e Argentina

E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

08:02
15/7/2026

Posible alineación de Inglaterra

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.

07:31
15/7/2026

¿Qué canal transmite el Argentina vs Inglaterra?

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports
  • Perú: América TV, DSports
  • Gran Bretaña: BBC, ITV
  • Sudamérica: DSports, Paramount+
07:21
15/7/2026

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m.

07:17
15/7/2026

¡Se define el último finalista del Mundial 2026!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Foto: AFA

El vigente campeón, Argentina, se verá las caras ante la selección de Inglaterra, en uno de los partidos más esperados del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de derrotar por 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra hizo lo propio y venció 2-1 a Noruega en un duelo que también se definió en la prórroga.

PUEDES VER: Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

lr.pe

¿A qué hora se juega Argentina vs Inglaterra HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

lr.pe

Alineaciones de Argentina vs Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
  • Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.

Argentina vs Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Inglaterra para este encuentro.

  • Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,98), gana Inglaterra (2,75)
  • Betano: gana Argentina (3,15), empate (2,80), gana Inglaterra (2,87)
  • Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
  • 1XBet: gana Argentina (3,14), empate (2,98), gana Inglaterra (2,77)
  • Caliente: gana Argentina (2,96), empate (2,92), gana Inglaterra (2,78)
  • Doradobet: gana Argentina (3,08), empate (2,90), gana Inglaterra (2,77).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

LEER MÁS
Previa Argentina vs Inglaterra EN VIVO: últimas noticias, pronósticos y dónde ver la semifinal del Mundial 2026 con Lionel Messi

Previa Argentina vs Inglaterra EN VIVO: últimas noticias, pronósticos y dónde ver la semifinal del Mundial 2026 con Lionel Messi

LEER MÁS
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

Ricardo Gareca perdió la paciencia con Yoshimar Yotún por elegir a Inglaterra sobre Argentina en el Mundial 2026: "Pará, pará, pensá"

LEER MÁS
El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

LEER MÁS
Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"

LEER MÁS
Figura de Inglaterra desafía a Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026: "¿Cuál es la presión? La responsabilidad es de ellos"

Figura de Inglaterra desafía a Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026: "¿Cuál es la presión? La responsabilidad es de ellos"

LEER MÁS
Rayan Cherki y su fuerte autocrítica a Francia tras eliminación del Mundial 2026: "Perdimos contra nosotros mismos"

Rayan Cherki y su fuerte autocrítica a Francia tras eliminación del Mundial 2026: "Perdimos contra nosotros mismos"

LEER MÁS
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025