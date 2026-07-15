Argentina vs Inglaterra EN VIVO HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora empieza y dónde ver el partido con Lionel Messi
Sigue aquí el Inglaterra contra Argentina por la clasificación a la Final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos, el minuto a minuto y cómo va el partido de Messi hoy.
- Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"
- Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"
Argentina
Inglaterra
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación confirmada de Inglaterra
Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
Alineación oficial de Argentina
Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.
¿Qué canal transmite el Argentina vs Inglaterra?
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports
- Perú: América TV, DSports
- Gran Bretaña: BBC, ITV
- Sudamérica: DSports, Paramount+
Partido Argentina vs Inglaterra EN VIVO HOY, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el pase a la final del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium será testigo de este clásico, que con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la Semifinal del Mundial 2026
¡Sale a calentar Argentina!
Con Messi a la cabeza, la selección albiceleste salió a realizar el calentamiento previo al duelo contra Inglaterra.
Los arqueros empiezan a calentar
Con el 'Dibu' Martínez, los arqueros de la selección argentina trabajan en el campo de juego.
Todo listo en el vestuario de Argentina
Así luce el camerino del conjunto argentino a menos de una hora para empezar el partido. Fotos: AFA
Bellingham y Kane llegaron al estadio
Los dirigidos por Thomas Tuchel ya se encuentran en el recinto para afrontar el clásico contra Argentina.
Alineación confirmada de Inglaterra
Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
Argentina llegó al estadio
Con Lionel Messi comandando la delegación, así fue el arribó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para la semifinal ante Inglaterra. Video: ESPN.
El único cambio de Scaloni en Argentina
El entrenador de la vigente campeona del mundo decidió mandar al banco de suplentes al volante Rodrigo De Paul. Su lugar lo ocupará Giuliano Simeone.
Alineación oficial de Argentina
Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.
Argentina vs Inglaterra: estadio
El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) albergará el partido entre argentinos e ingleses por el pase a la final del Mundial. Dicho recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 75 000 espectadores.
Lionel Messi por primera vez frente a los ingleses
La segunda semifinal del Mundial 2026 será muy especial para Lionel Messi, pues será se primer partido enfrentando a Inglaterra.
Prensa británica cuestiona designación del árbitro
La prensa de Gran Bretaña expresó una dura crítica sobre la designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal del clásico mundial. Foto: AFP.
“Los temores al favoritismo de la Copa del Mundo hacia Argentina se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el 'árbitro favorito' de Lionel Messi oficiará la muy esperada semifinal de Inglaterra”, mencionó el diario Daily Mail.
“Se confirmó que Ismail Elfath arbitrará el partido, en lo que será la ocasión más destacada de su carrera. Elfath fue el cuarto oficial en Qatar cuando Argentina venció a Francia para ganar la Copa del Mundo de 2022. Desde que llegó a América, Messi ha sido oficiado cuatro veces por Elfath - ganando en todas esas ocasiones”, agregaron sobre los antecedentes del colegiado dirigiendo al capitán argentino.
Partidos entre Inglaterra y Argentina en Mundiales
- Inglaterra 1-0 Argentina | Corea-Japón 2002 (fase de grupos)
- Argentina 2-2 Inglaterra | Francia 1998 (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final)
- Argentina 2-1 Inglaterra | México 1986 (cuartos de final)
- Inglaterra 1-0 Argentina | Inglaterra 1966 (cuartos de final)
- Inglaterra 3-1 Argentina | Chile 1962 (fase de grupos)
Zlatan Ibrahimović y su picante mensaje a Inglaterra
El exfubtolista sueco expresó una histórica frase en la previa del clásico entre argentinos e ingleses: "En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios... Ahora verán la Zurda de Dios". Video: FOX Sports.
🚨🇸🇪🇦🇷🏴| La leyenda Zlatan Ibrahimović anticipó el histórico duelo entre Argentina e Inglaterra con una frase histórica sobre Lionel Messi.— La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026
"En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios... Ahora verán la Zurda de Dios". pic.twitter.com/ZcQbYPev8K
Horarios internacionales para ver Argentina - Inglaterra
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
La pelea entre Messi, Kane y Bellingham
Los 3 jugadores compiten por ser el máximo goleador del Mundial 2026. Foto: FIFA
Impresionante banderazo argentino en Atlanta
Los aficionados de la selección argentina invaden las calles estadounidense a pocas horas del partido. Video: Twitter
Estas imágenes del banderazo argentino. 😮💨🇦🇷 pic.twitter.com/hrMcbQ2nj3 https://t.co/9TbTnpg3Ac— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026
Argentina jugará con camiseta azul
Los dirigidos por Lionel Scaloni vestirán la indumentaria aleterna en el partido contra los ingleses. Foto: AFP.
Scaloni y el recuerdo de Maradona en el 86'
"Todo el mundo recuerda ese partido de México 1986, la actuación de Diego (Maradona), sobre todo el segundo gol que guardará en nuestros corazones. Fue un gol maravilloso. Cualquier amante del fútbol lo recuerda. Contra otro rival, hubiera sido igual de lindo. Sobre todo con los relatos de esa época que son tan lindos", sostuvo en conferencia de prensa.
Argentina vs Inglaterra: historial
Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 ocasiones. Los británicos ganaron más duelos. Foto: AFA
Tuchel piensa cómo neutralizar a Messi
"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", manifestó en conferencia de prensa. Foto: AFP
Argentina - Inglaterra: pronóstico
- Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,98), gana Inglaterra (2,75)
- Betano: gana Argentina (3,15), empate (2,80), gana Inglaterra (2,87)
- Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
- 1XBet: gana Argentina (3,14), empate (2,98), gana Inglaterra (2,77)
- Caliente: gana Argentina (2,96), empate (2,92), gana Inglaterra (2,78)
- Doradobet: gana Argentina (3,08), empate (2,90), gana Inglaterra (2,77).
Árbitro del Argentina vs Inglaterra
La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Foto: FIFA
Posible alineación e Argentina
E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
Posible alineación de Inglaterra
Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.
¿Qué canal transmite el Argentina vs Inglaterra?
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports
- Perú: América TV, DSports
- Gran Bretaña: BBC, ITV
- Sudamérica: DSports, Paramount+
¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY?
En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m.
¡Se define el último finalista del Mundial 2026!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Foto: AFA
El vigente campeón, Argentina, se verá las caras ante la selección de Inglaterra, en uno de los partidos más esperados del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de derrotar por 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra hizo lo propio y venció 2-1 a Noruega en un duelo que también se definió en la prórroga.
PUEDES VER: Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"
¿A qué hora se juega Argentina vs Inglaterra HOY?
En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?
El duelo entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra online gratis?
Si deseas ver Argentina vs Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
PUEDES VER: Kylian Mbappé y su contundente mensaje tras la eliminación de Francia del Mundial 2026: "Hay una enorme decepción"
Alineaciones de Argentina vs Inglaterra: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
- Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.
Argentina vs Inglaterra: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Inglaterra para este encuentro.
- Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,98), gana Inglaterra (2,75)
- Betano: gana Argentina (3,15), empate (2,80), gana Inglaterra (2,87)
- Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)
- 1XBet: gana Argentina (3,14), empate (2,98), gana Inglaterra (2,77)
- Caliente: gana Argentina (2,96), empate (2,92), gana Inglaterra (2,78)
- Doradobet: gana Argentina (3,08), empate (2,90), gana Inglaterra (2,77).