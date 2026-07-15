Argentina e Inglaterra juegan en Atlanta el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA

Argentina e Inglaterra juegan en Atlanta el pase a la final del Mundial 2026. Foto: FIFA

Partido Argentina vs Inglaterra EN VIVO HOY, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por el pase a la final del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium será testigo de este clásico, que con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la Semifinal del Mundial 2026 13:28 ¡Sale a calentar Argentina! Con Messi a la cabeza, la selección albiceleste salió a realizar el calentamiento previo al duelo contra Inglaterra. 13:14 Los arqueros empiezan a calentar Con el 'Dibu' Martínez, los arqueros de la selección argentina trabajan en el campo de juego. 13:03 Todo listo en el vestuario de Argentina Así luce el camerino del conjunto argentino a menos de una hora para empezar el partido. Fotos: AFA 12:44 Bellingham y Kane llegaron al estadio Los dirigidos por Thomas Tuchel ya se encuentran en el recinto para afrontar el clásico contra Argentina. 12:40 Alineación confirmada de Inglaterra Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. 12:38 Argentina llegó al estadio Con Lionel Messi comandando la delegación, así fue el arribó al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para la semifinal ante Inglaterra. Video: ESPN. 12:31 El único cambio de Scaloni en Argentina El entrenador de la vigente campeona del mundo decidió mandar al banco de suplentes al volante Rodrigo De Paul. Su lugar lo ocupará Giuliano Simeone. 12:24 Alineación oficial de Argentina Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián. 12:13 Argentina vs Inglaterra: estadio El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos) albergará el partido entre argentinos e ingleses por el pase a la final del Mundial. Dicho recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 75 000 espectadores. 11:57 Lionel Messi por primera vez frente a los ingleses La segunda semifinal del Mundial 2026 será muy especial para Lionel Messi, pues será se primer partido enfrentando a Inglaterra. 11:55 Prensa británica cuestiona designación del árbitro La prensa de Gran Bretaña expresó una dura crítica sobre la designación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal del clásico mundial. Foto: AFP. “Los temores al favoritismo de la Copa del Mundo hacia Argentina se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el 'árbitro favorito' de Lionel Messi oficiará la muy esperada semifinal de Inglaterra”, mencionó el diario Daily Mail. “Se confirmó que Ismail Elfath arbitrará el partido, en lo que será la ocasión más destacada de su carrera. Elfath fue el cuarto oficial en Qatar cuando Argentina venció a Francia para ganar la Copa del Mundo de 2022. Desde que llegó a América, Messi ha sido oficiado cuatro veces por Elfath - ganando en todas esas ocasiones”, agregaron sobre los antecedentes del colegiado dirigiendo al capitán argentino. 11:50 Partidos entre Inglaterra y Argentina en Mundiales Inglaterra 1-0 Argentina | Corea-Japón 2002 (fase de grupos)

Argentina 2-2 Inglaterra | Francia 1998 (Argentina ganó 4-3 en penales, octavos de final)

Argentina 2-1 Inglaterra | México 1986 (cuartos de final)

Inglaterra 1-0 Argentina | Inglaterra 1966 (cuartos de final)

Inglaterra 3-1 Argentina | Chile 1962 (fase de grupos) 11:20 Zlatan Ibrahimović y su picante mensaje a Inglaterra El exfubtolista sueco expresó una histórica frase en la previa del clásico entre argentinos e ingleses: "En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios... Ahora verán la Zurda de Dios". Video: FOX Sports. 🚨🇸🇪🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿| La leyenda Zlatan Ibrahimović anticipó el histórico duelo entre Argentina e Inglaterra con una frase histórica sobre Lionel Messi.



"En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios... Ahora verán la Zurda de Dios". pic.twitter.com/ZcQbYPev8K — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026 11:02 Horarios internacionales para ver Argentina - Inglaterra Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m. 10:52 La pelea entre Messi, Kane y Bellingham Los 3 jugadores compiten por ser el máximo goleador del Mundial 2026. Foto: FIFA 10:25 Impresionante banderazo argentino en Atlanta Los aficionados de la selección argentina invaden las calles estadounidense a pocas horas del partido. Video: Twitter Estas imágenes del banderazo argentino. 😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/hrMcbQ2nj3 https://t.co/9TbTnpg3Ac — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026 10:15 Argentina jugará con camiseta azul Los dirigidos por Lionel Scaloni vestirán la indumentaria aleterna en el partido contra los ingleses. Foto: AFP. 10:05 Scaloni y el recuerdo de Maradona en el 86' "Todo el mundo recuerda ese partido de México 1986, la actuación de Diego (Maradona), sobre todo el segundo gol que guardará en nuestros corazones. Fue un gol maravilloso. Cualquier amante del fútbol lo recuerda. Contra otro rival, hubiera sido igual de lindo. Sobre todo con los relatos de esa época que son tan lindos", sostuvo en conferencia de prensa. 09:48 Argentina vs Inglaterra: historial Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 ocasiones. Los británicos ganaron más duelos. Foto: AFA 09:27 Tuchel piensa cómo neutralizar a Messi "Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", manifestó en conferencia de prensa. Foto: AFP 09:00 Argentina - Inglaterra: pronóstico Betsson: gana Argentina (3,05), empate (2,98), gana Inglaterra (2,75)

Betano: gana Argentina (3,15), empate (2,80), gana Inglaterra (2,87)

Bet365: gana Argentina (3,00), empate (2,88), gana Inglaterra (2,70)

1XBet: gana Argentina (3,14), empate (2,98), gana Inglaterra (2,77)

Caliente: gana Argentina (2,96), empate (2,92), gana Inglaterra (2,78)

Doradobet: gana Argentina (3,08), empate (2,90), gana Inglaterra (2,77). 08:37 Árbitro del Argentina vs Inglaterra La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Foto: FIFA 08:12 Posible alineación e Argentina E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. 08:02 Posible alineación de Inglaterra Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane. 07:31 ¿Qué canal transmite el Argentina vs Inglaterra? Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports

Perú: América TV, DSports

Gran Bretaña: BBC, ITV

Sudamérica: DSports, Paramount+ 07:21 ¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY? En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m. 07:17 ¡Se define el último finalista del Mundial 2026! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo entre Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Foto: AFA

El vigente campeón, Argentina, se verá las caras ante la selección de Inglaterra, en uno de los partidos más esperados del torneo. La ‘albiceleste’ llega a este encuentro luego de derrotar por 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Por su parte, Inglaterra hizo lo propio y venció 2-1 a Noruega en un duelo que también se definió en la prórroga.

¿A qué hora se juega Argentina vs Inglaterra HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal América TV para territorio peruano y en DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Inglaterra online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney Plus Premium, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Argentina vs Inglaterra: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.

: E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico; Paredes; de Paul, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon y Kane.

Argentina vs Inglaterra: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Inglaterra para este encuentro.