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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que al sistema electoral aún le falta el 50% del presupuesto para organizar las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, un proceso que calificó como "10 veces mayor" que el de los comicios generales.

Si bien el Congreso aprobó recientemente un crédito suplementario que evitó la suspensión del proceso, Burneo señaló que el déficit financiero aún se mantiene en estas instancias.

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"(…) saludamos la madurez del Congreso, en tanto que ayer se aprobó la autógrafa del crédito suplementario, entre todo lo que han aprobado es parte del presupuesto del sistema, que aún nos falta un cincuenta por ciento, pero esto nos va a servir un poco para poder superar esta crisis que ya se estaba viniendo, (…) habíamos denunciado en torno a que se ponía en riesgo el proceso electoral", indicó.

Esta necesidad de recursos responde a un despliegue logístico masivo. El titular del JNE detalló que las elecciones de octubre no se comparan con los comicios presidenciales, ya que implican descentralizar y controlar el voto en miles de circunscripciones distintas, con un alto volumen de postulantes.

"Las elecciones regionales y municipales son muy complejas, más complejas que elecciones generales, porque estamos hablando de 1.889 pequeñas elecciones, de elecciones por cada distrito, por cada provincia, por cada región del país. La complejidad es mayor, es diez veces mayor que elecciones generales. Cerca de cien mil candidatos van a postular, más de trece mil cargos, así que son más de diez mil listas que están compitiendo, eso hace más complejo, hace que haya un mayor trabajo y por eso es la necesidad presupuestal".

Autocrítica y reformas legales

Al ser consultado sobre los aspectos por corregir tras los incidentes ocurridos en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales, el magistrado señaló que el JNE viene fortaleciendo la fiscalización, la articulación de las tres entidades del sistema electoral y la transparencia en la segunda vuelta. Sin embargo, también reconoció que existen demandas de la ciudadanía que deben atenderse.

"Vemos con preocupación el tema de las críticas en torno a la eficacia y oportunidad de la toma de decisiones que hemos tratado, sobre la base del marco legal que teníamos, garantizar las decisiones lo antes posible. Estas son cosas que están en el tintero (...) y en ese sentido venimos recogiendo esas lecciones a efecto de presentar las iniciativas legales que correspondan."

El fallo sobre Rafael López Aliaga y el rol del Congreso

Otro de los puntos abordados durante la rueda de prensa fue la resolución del JNE que permitirá la participación de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales.

Al ser cuestionado sobre una presunta comunicación previa entre la coordinadora parlamentaria del JNE, Nathalie Román, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, antes de que se publicara la resolución, Burneo rechazó cualquier irregularidad.

Explicó que la coordinadora asiste constantemente al Congreso por temas presupuestales y aclaró que el sentido del fallo se decidió de manera conjunta y reservada durante la sesión del pleno.

"Ese caso lo vimos recién el lunes y luego hemos procedido a votar. Lo primero que publicamos es el sentido del fallo. Eso es lo que hemos publicado (...) nunca hacemos eso, nunca avisamos a nadie; podemos tener una idea como individualmente, pero las decisiones que toma el jurado son como el colegiado".

El presidente del JNE añadió que evaluaron la situación de vacío legal bajo los principios constitucionales y que los detalles y argumentos de la resolución se publicarán de manera detallada en las próximas horas.

"Hemos evaluado todos los aspectos medulares en torno a la casuística presentada, la situación de vacío legal que corresponde a la justicia electoral, tomar decisiones sobre la base de los principios constitucionales, el marco constitucional y legal en torno a ello y en función de ello hemos tomado la decisión en torno a este tema", señaló.