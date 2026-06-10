Cayó ‘Pochola’, otro de los implicados en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Policía capturó en la región Piura a William Hernán Tezen Gonza (43), alias Pochola, sobre quien pesaba una orden de detención preliminar judicial por su presunta participación en el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido en mayo último.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y la División de Inteligencia contra la Criminalidad (Divicc). El sujeto fue ubicado y detenido en un inmueble del asentamiento humano Micaela Bastidas.

TE RECOMENDAMOS JUNTOS POR EL PERÚ CONTRA ALFREDO TORRES Y SALVADOR DEL SOLAR EN VIVO | SIN GUION

El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, destacó que la captura de alias Pochola constituye un avance importante en el esclarecimiento del hecho criminal y permitirá fortalecer las diligencias destinadas a identificar plenamente el grado de participación y la responsabilidad penal de todos los involucrados.

El último 23 de mayo, el ministro del Interior, José Zapata, anunció desde Piura la captura de cinco presuntos implicados en el asesinato de la autoridad edil. Los detenidos son Deyvis Gallo, Jhon Ponce, Derian Gallo, Stefany Criollo y Mirian Rosales.

PUEDES VER: Detectives siguieron la pista digital para capturar a presuntos asesinos del alcalde Víctor Febre

Según las investigaciones policiales, Tezen Gonza, considerado el sexto detenido en este caso, habría cumplido el rol de intermediario para facilitar el traslado de los sicarios desde Sullana, quienes ejecutaron el crimen.

Entre tanto, la Policía solicitó a la fiscal provincial Gabby Cubas, titular del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, la detención preliminar judicial por siete días contra César Augusto Sánchez Cornejo (35), William Hernán Tezen Gonza (43), Fabricio Sebastián Fiestas Sisanival (18) y Patricia Aurelia Niño Febres (46), por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Víctor Hugo Febre Calle, y de heridas graves contra José Luis Chau Aranda.

Niño Febres, quien es regidora de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en Piura, se entregó finalmente de manera voluntaria en la Unidad de Flagrancia Delictiva. La funcionaria quedó a disposición de las autoridades tras presentarse luego de que la Policía solicitara su detención preliminar.