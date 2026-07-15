Miguel Torres y Cecilia Chacón lideran Junta Preparatoria para instalación del Congreso: ¿Cuáles son sus funciones?

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La Junta Preparatoria encargada de instalar el nuevo Congreso bicameral ya inició sus funciones. Su dirigencia será fujimorista: Miguel Ángel Torres y Cecilia Chacón —ambos congresistas electos por Fuerza Popular— ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de este órgano, respectivamente. Ambos tendrán la responsabilidad de dirigir las sesiones de la Junta hasta que el Parlamento quede formalmente instalado.

La Junta Preparatoria es un órgano temporal cuya única finalidad es organizar la instalación del nuevo Congreso. No legisla, no fiscaliza ni adopta decisiones políticas o administrativas propias del Parlamento. Su función es garantizar que el Congreso quede formalmente constituido y pueda iniciar sus actividades.

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El presidente de la Junta Preparatoria dirige las sesiones destinadas a la instalación del nuevo Congreso, conduce la juramentación e incorporación de los parlamentarios electos y organiza la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Además, coordina las acciones necesarias para garantizar una transición ordenada hasta que las nuevas autoridades parlamentarias asuman sus funciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta Preparatoria asiste al presidente en el desarrollo de estas labores y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento. Asimismo, participa en la organización de las sesiones y en las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de este órgano durante el proceso de instalación del Congreso.

Tanto Torres como Chacón fueron designados para estos cargos por haber sido el senador y la diputada más votados en las elecciones, respectivamente.

También entran en funciones los secretarios

Además del presidente y el vicepresidente, la Junta Preparatoria contará con cuatro secretarios, quienes apoyarán la conducción de las sesiones y asumirán las labores administrativas y parlamentarias necesarias para la instalación del Congreso. Entre sus funciones figuran verificar el cuórum, dar lectura a los documentos oficiales, registrar el desarrollo de las sesiones y colaborar en la organización del proceso de juramentación e incorporación de los congresistas.

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La primera secretaría estará a cargo de Fernando Rospigliosi, por ser el senador electo de mayor edad. La segunda será asumida por Luis Quispe Candia, en su condición de diputado electo más longevo. La tercera corresponderá a Alejandro Muñante, por ser el senador electo de menor edad. Finalmente, la cuarta secretaría corresponderá a Romina Uribe, la diputada electa más joven.