‘Pochola’ da pistas sobre planificación y ejecución del crimen del alcalde Víctor Hugo Febre

Pochola, empezó a hablar y dio pistas sobre la ejecución del crimen.

Pochola, empezó a hablar y dio pistas sobre la ejecución del crimen.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Antes del almuerzo, William Hernán Tezen Gonza (43), alias Pochola, implicado en el asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito piurano Veintiséis de Octubre, atacado a tiros el 21 de mayo, rompió el silencio y habló sobre las pistas que apuntan a la planificación y ejecución del atentado que acabó con la vida del burgomaestre.

De hecho, la policía presentó a Pochola ante la fiscalía como uno de los presuntos responsables de atacar al alcalde y ocasionarle la muerte.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A este hombre, con antecedentes penales por robo agravado y homicidio, le imputan graves cargos relacionados con el crimen.

Fuentes policiales afirman que Tezen Gonza manifestó tener conocimiento sobre las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al asesinato de Víctor Hugo Febre.

PUEDES VER: Cayó ‘Pochola’, otro de los implicados en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre

El imputado ha señalado que horas antes del atentado se encontraba en el domicilio de su conviviente con César Sánchez Cornejo (a) ‘La Muerte’, Deyvis Gallo Lozada (a) ‘Chino Papo’, Jhon Ponce Torres (a) ‘La Pájara’ y otros individuos vinculados posteriormente a la ejecución del crimen.

DELATA A ‘LA SEÑO’

El investigado sostuvo ante las autoridades que durante dicha reunión alias ‘La Muerte’, a quien identificó como el principal coordinador de las acciones criminales, recibió diversas llamadas telefónicas provenientes de una persona conocida como ‘La Seño’, e indicó posteriormente al grupo que dicha persona era la regidora Patricia Niño.

Según su manifestación, estas comunicaciones estaban relacionadas con información sobre la ubicación, desplazamiento y movimientos del alcalde Víctor Hugo Febre momentos previos al atentado, así como con coordinaciones destinadas a concretar su ejecución.

Asimismo, refirió que luego de dichas comunicaciones los participantes se movilizaron para ejecutar el plan criminal. Precisó que alias ‘La Pájara’ condujo la motocicleta utilizada para trasladar al sicario, que ‘Chino Papo’ realizó labores de seguimiento a la camioneta de la víctima y que alias ‘La Muerte’ dirigía y coordinaba permanentemente las acciones mediante comunicaciones telefónicas.

De igual forma, Tezen Gonza señaló que escuchó cuando se informó que el alcalde había salido de la municipalidad, información que habría permitido ubicar y seguir a la víctima hasta el lugar donde finalmente fue atacada.

En relación con su propia participación, alias Pochola manifestó que únicamente acompañó a alias ‘La Muerte’ durante parte de los desplazamientos previos al atentado, negando haber intervenido en la ejecución material del crimen o haber recibido promesa de pago o beneficio económico alguno.

Sin embargo, reconoció haber estado presente durante las coordinaciones previas y haber presenciado diversas comunicaciones relacionadas con el seguimiento del alcalde.

Fuentes de la Policía aseguran que la versión de William Tezen guarda correspondencia con la información obtenida previamente por personal de la División de Homicidios de la Dirincri el 10 de junio, en la que se consignó que, momentos antes del homicidio, los sujetos conocidos como ‘La Muerte’, ‘Pochola’, ‘Gallo’ o ‘Chino Papo’, entre otros, se encontraban reunidos en un inmueble del A. H. San Martín, del distrito de Veintiséis de Octubre.

También coincide la versión en que uno de ellos recibió una llamada telefónica de una mujer conocida como ‘La Seño’, quien habría proporcionado información e indicaciones sobre la ubicación, desplazamiento y situación del alcalde.

En tal sentido, según la PNP, la declaración de Tezen Gonza constituye un elemento de especial relevancia investigativa al coincidir sustancialmente con la información obtenida previamente de fuente humana, lo que fortalece la hipótesis respecto a la existencia de una reunión previa de coordinación, el rol de alias ‘La Muerte’ como coordinador operativo del atentado y la presunta participación de Patricia Niño en la provisión de información relacionada con los movimientos de la víctima antes de la ejecución del crimen.

REGIDORA NIEGA LOS HECHOS

Jorge Díaz Campos, abogado de la regidora Patricia Niño, se pronunció al respecto y sostuvo que su patrocinada decidió presentarse voluntariamente apenas tuvo conocimiento formal de la resolución judicial.

“Ella se puso a derecho y rechaza cualquier participación en el asesinato del alcalde”, dijo y aseguró que hasta ahora no existe una declaración formal incorporada al expediente principal que la vincule directamente con el caso.

“Ella pregona su inocencia de los cargos que se le sindican. Tengo entendido que en el expediente principal no existe una declaración de esta persona; quizás recién nos están notificando”, indicó.

PUEDES VER: Piura: regidora involucrada en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre se entrega a la justicia

Respecto a las versiones que sustentan parte de la investigación, Díaz Campos cuestionó la relevancia de la declaración de un interno del penal de Piura, quien aseguró haber sido contactado por la regidora para atentar contra Víctor Hugo Febre.

“Ese video con esas declaraciones data de septiembre de 2025. Sin embargo, según la propia investigación, el crimen habría sido concertado una semana antes de su ejecución. Mi patrocinada ha dicho que no conoce a las personas actualmente investigadas ni tiene ningún tipo de vinculación con el señor Tezén Gonza”, manifestó.

Asimismo, señaló que las diferencias políticas con el fallecido alcalde se desarrollaron dentro del ámbito de fiscalización propio de su cargo.

El abogado también rechazó las versiones que señalaban que su defendida se encontraba prófuga.

“Ella se ha presentado porque recién se emitió esta orden. No había un mandato de detención previo. No es que estuviera eludiendo la justicia. Lo reiteramos: ella niega los hechos”, afirmó.