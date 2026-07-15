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Exfiscal afrontará investigación en libertad tras agredir a policía que la intervino en Piura

Johanny Lindao deberá cumplir comparecencia con restricciones durante cuatro meses y pagar una caución de S/1.000. Su defensa sostiene que el video de la agresión fue editado y denuncia una presunta provocación policial.

La exfiscal adjunta provincial Johanny Lindao permanecerá en libertad durante la investigación por resistencia y violencia contra la autoridad, con comparecencia restringida.
La exfiscal adjunta provincial Johanny Lindao permanecerá en libertad durante la investigación por resistencia y violencia contra la autoridad, con comparecencia restringida. | composición LR
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La exfiscal adjunta provincial Johanny Lindao continuará en libertad mientras afronta la investigación por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia contra la autoridad, luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura le impusiera comparecencia con restricciones por cuatro meses.

Además de las restricciones, el Poder Judicial ordenó el pago de una caución de S/1.000 y dispuso que la investigada no podrá salir de Piura sin autorización judicial. También deberá asistir a todas las citaciones del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. De incumplir estas medidas, podría recibir una sanción más severa, como prisión preventiva.

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¿Por qué investigan a la exfiscal Johanny Lindao?

La investigación se originó tras un incidente ocurrido el 11 de julio, cuando Lindao fue intervenida durante un operativo de tránsito en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Piura.

Según la Fiscalía, la entonces representante del Ministerio Público se negó a identificarse adecuadamente, obstaculizó la intervención policial y, posteriormente, dentro de una dependencia policial, agredió con un cabezazo a un suboficial, quien sufrió lesiones certificadas por Medicina Legal.

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Exfiscal afirma que video fue editado

Durante la audiencia, Johanny Lindao rechazó los cargos penales, aunque admitió haber cometido una falta ética. Asimismo, su defensa sostuvo que el video difundido en redes sociales está editado y no muestra los hechos previos al altercado.

La exfiscal aseguró que ingresó a la oficina policial para pedir que le permitieran realizar una llamada a su abogado y que, en ese momento, un efectivo la insultó y la empujó.

"Ingresé a la oficina para pedir que me afloje las marrocas y me ayude a realizar una llamada. Fue allí donde el efectivo policial me dice 'lárgate de aquí, puta' y me empuja", declaró durante la audiencia.

Asimismo, negó haber intentado utilizar su condición de fiscal para evitar la intervención y afirmó que fue el propio agente quien la reconoció al llamarla "doctora". También denunció un presunto uso excesivo de la fuerza durante su detención.

Aclara que sigue perteneciendo al Ministerio Público

Finalmente, Lindao precisó que no ha sido destituida del Ministerio Público, sino que únicamente cesó en sus funciones como fiscal adjunta provincial penal de Castilla.

Según explicó, ahora deberá reincorporarse a su plaza de origen como abogada del área de Control Interno, cargo que obtuvo mediante concurso público. "Yo sigo perteneciendo a la casa del Ministerio Público y tengo arraigo laboral", manifestó.

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