El dueño de la empresa expresó su frustración por la falta de información sobre la liberación de Huamán, quien regresó a su tienda para robarle más mercadería. | Foto: composición LR/Difusión

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José Huamán Torres, trabajador de una tienda de calzado en el Cercado de Lima, permanece inubicable luego de haber sido detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por una denuncia de robo de zapatillas valorizadas en S/140.000. El hombre de 37 años fue intervenido tras una investigación realizada por los representantes del negocio, quienes detectaron que presuntamente comercializaba los productos sustraídos dentro del mismo establecimiento donde trabajaba.

El caso generó cuestionamientos por parte del propietario de la empresa luego de que el investigado recuperara su libertad durante la madrugada del viernes 10 de julio, pocas horas después de su captura. Según informó América Noticias, las autoridades acudieron posteriormente al domicilio del acusado para continuar con las diligencias, pero no lograron encontrarlo debido a que ya no se encontraba en el lugar.

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Policía busca a trabajador acusado de sustraer zapatillas tras ser liberado

Tras confirmarse la liberación del investigado, el empresario denunciante acudió junto a efectivos policiales hasta la vivienda de José Huamán Torres para ubicarlo y continuar con las investigaciones. Sin embargo, los agentes constataron que el excolaborador había abandonado el inmueble, por lo que actualmente figura como inubicable para las autoridades encargadas del caso.

El dueño de la empresa manifestó que esperaba que el detenido permaneciera bajo custodia mientras se determinaban las responsabilidades por el perjuicio económico ocasionado. Además, señaló que no fue informado oportunamente sobre la decisión que permitió que el acusado quedara en libertad luego de haber sido intervenido en las instalaciones del negocio.

La captura del trabajador ocurrió el jueves 9 de julio en el almacén de la compañía, ubicado en la cuadra 9 del jirón Ayacucho, en el Cercado de Lima. La intervención fue realizada con apoyo de agentes de la comisaría de La Victoria, quienes trasladaron al detenido para las diligencias correspondientes luego de las pruebas recopiladas por los denunciantes.

Trabajador habría vendido mercadería robada dentro de la misma tienda donde laboraba

La investigación inició cuando el propietario de una empresa importadora de calzado detectó diferencias constantes entre la cantidad de productos almacenados y los registros oficiales. Según la denuncia, el trabajador habría aprovechado su acceso al negocio para retirar zapatillas de manera progresiva durante sus jornadas laborales sin ser detectado por los controles internos.

De acuerdo con la información entregada a las autoridades, Huamán Torres habría colocado los productos fuera del inventario en cajas negras ubicadas sobre los anaqueles del local para luego ofrecerlos a compradores. El presunto mecanismo le habría permitido vender las zapatillas dentro del mismo establecimiento sin generar alertas inmediatas entre los encargados de supervisar la mercadería.