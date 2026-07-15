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Arqueólogos submarinos recuperan después de 2.000 años cientos de objetos romanos conservados casi a la perfección en un lago suizo

Este hallazgo en Suiza proporciona información clave sobre las redes comerciales del Imperio romano.

Un barco de la época romana se hundió en el lago Neuchâtel. Foto: Octopus Foundation
Un barco de la época romana se hundió en el lago Neuchâtel. Foto: Octopus Foundation
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Un extraordinario cargamento romano, oculto durante casi dos milenios en el fondo del lago Neuchâtel, revela nuevos detalles sobre el comercio y el transporte en la Antigüedad. Arqueólogos submarinos recuperaron cientos de objetos que permanecían en un estado de conservación excepcional desde el naufragio de una embarcación ocurrido entre los años 20 y 50 d. C.

La excavación está dirigida por la Oficina de Arqueología Cantonal (OARC), en colaboración con la Fundación Octopus y el Servicio de Arqueología del Estado de Friburgo (SAEF). Los especialistas señalan que se trata de un descubrimiento único en Suiza y en las aguas interiores situadas al norte de los Alpes, debido a la riqueza y diversidad del cargamento.

La carga consiste principalmente en varios cientos de vasijas de cerámica. Foto: Octopus Foundation

La carga consiste principalmente en varios cientos de vasijas de cerámica. Foto: Octopus Foundation

Un cargamento romano que permaneció oculto durante siglos

El hallazgo fue posible gracias a fotografías aéreas tomadas en noviembre de 2024 como parte del programa de vigilancia del patrimonio sumergido que realiza la Oficina de Arqueología Cantonal de Neuchâtel. Tras esa primera identificación, se realizaron inmersiones exploratorias y, en marzo de 2025, comenzó una campaña de excavación para evaluar el potencial arqueológico del sitio y protegerlo.

Una espada con empuñadura en el fondo del lago de Neuchâtel. Foto: Octopus Foundation

Una espada con empuñadura en el fondo del lago de Neuchâtel. Foto: Octopus Foundation

Los investigadores recuperaron los objetos más vulnerables para evitar que sufrieran daños por la erosión del fondo del lago, el fondeo de embarcaciones recreativas y posibles actos de vandalismo o saqueo.

Entre las piezas encontradas sobresalen varios cientos de recipientes de cerámica destinados al uso cotidiano, como platos, cuencos, tazas y fuentes, fabricados en talleres regionales de la meseta suiza. También aparecieron ánforas utilizadas para transportar aceite de oliva desde Hispania, lo que demuestra la existencia de rutas comerciales de larga distancia durante la época romana.

Armas, ruedas de carros y nuevas pistas sobre el comercio romano

Además de la vajilla y las ánforas, el cargamento incluía herramientas utilizadas por los navegantes y componentes de arneses y carros. Entre ellos sobresalen ruedas romanas conservadas en un estado excepcional, consideradas los únicos ejemplares de este tipo preservados en Suiza.

Los arqueólogos también hallaron espadas, un elemento que, según los investigadores, sugiere que la embarcación mercante pudo navegar con escolta militar antes de hundirse entre los años 20 y 50 d. C.

Todo el conjunto constituye una valiosa fuente de información para estudiar las redes comerciales, las técnicas de fabricación de cerámica y la distribución de mercancías en el Imperio romano. Antes de que las piezas puedan exhibirse al público en el Laténium, el parque y museo de arqueología de Neuchâtel, deberán pasar por un cuidadoso proceso de conservación y restauración que garantice su preservación a largo plazo.

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