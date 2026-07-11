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La jerarquía sobre el entusiasmo: Inglaterra venció a Noruega y está en semifinales

En un partido entretenido y disputado, Noruega e Inglaterra dieron cátedra de la fuerza y de la táctica que caracterizan al fútbol europeo. Los nórdicos le pusieron ganas, pero no pudieron con la experiencia de Inglaterra.

 

Jude Bellingham celebra. Foto: AFP.
Jude Bellingham celebra. Foto: AFP.
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Noruega e Inglaterra midieron sus fuerzas en los cuartos de final del Mundial 2026, el cual se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami este sábado 11 de julio. Fue, en líneas generales, un digno partido mundialista, en donde se pudo apreciar el despliegue táctico en ambas escuadras y la diferencia entre la jerarquía y el entusiasmo.

Antes del duelo, se rindió tributo, con un minuto de silencio, por la muerte, en circunstancias aún no aclaradas al cierre de la presente nota, del mediocampista Jayden Adams, quien participó con la selección de Sudáfrica en este mundial.

Los dirigidos por Thomas Tuchel consiguieron el primer lugar del Grupo L con 7 puntos. En la fase de eliminatoria directa, se impusieron en dieciseisavos a República Democrática del Congo por 2 goles a 1, duelo en el que el goleador Harry Kane anotó en dos ocasiones.  En los octavos de final, se enfrentaron a México, uno de los países anfitriones, en el mítico Estadio Azteca, logrando una victoria, con un par de anotaciones de Jude Bellingham, por 3 a 2. Este partido, vale subrayar, ha sido el partido de fútbol más visto (44.9 millones de televidentes) en la historia de la televisión de Estados Unidos, como lo ha confirmado la misma FIFA. En otras palabras, Inglaterra llegó en sólido ritmo de competencia para enfrentarse a los dirigidos por el DT de Noruega, Ståle Solbakken.

Por su parte, los vikingos terminaron segundos del Grupo I. En la siguiente ronda, derrotaron sobre la hora a Costa de Marfil; y en los cuartos eliminaron a la siempre favorita, y no menos irregular, Brasil por 2 a 1. En ese partido, la estrella de Noruega, Erling Haaland, hizo los goles que sacaron del mundial a los dirigidos por Ancelotti. Los noruegos, pues, venían embalados al duelo de cuartos contra Harry Kane, Bellingham y compañía.

 

Erlin Haaland y Jude Bellingham. Foto: AFP.

Erlin Haaland y Jude Bellingham. Foto: AFP.

El partido

Noruega empezó las acciones sin temores y generando varias ocasiones de gol ante la portería del buen portero Jordan Pickford. Como consecuencia del juego, a los 35´el extremo izquierdo Schjelderup puso el primero, tras pase de Martin Ødegaard, con un remate de fuera del área. Pero a los 46’, Bellingham logró el empate. Ambos equipos se fueron al descanso con una característica común: sus estrellas del ataque estaban demostrando una actuación modesta.

Ya en la segunda etapa, Noruega encimó. Los vikingos llegaron al paroxismo con el tanto, a los 55’, de Heggen, que fue anulado por el VAR por falta previa de Haaland contra Anderson. El resultado no se movió y se fueron empatados al tiempo suplementario. A los 2’ de la primera parte, Bellingham mojó por segunda vez al aprovechar la pelota suelta que dejó Nyland tras disparo de Rogers desde larga distancia.

Con este segundo gol, Noruega perdió el rumbo. Dependieron más del entusiasmo que de la cabeza fría. Esta situación se agravó cuando a inicios del segundo tiempo del alargue salió del campo Haaland. ¿Cansancio? Por su lado, los ingleses, sin perder el control de la dinámica, dejaban jugar a los noruegos, presos de la desesperación por el tanto que los lleve a la tanda de penales.

Los noruegos se despidieron del Mundial 2026 dejando una muy buena impresión en el aficionado. No es el fin para la estrella Haaland, quien hizo siete goles en el torneo. Aún hay mucho para ver del popular Androide. Los ingleses, hay que subrayar, demostraron de qué están hechos. Saben de estas instancias. No por nada han disputado las finales de la Eurocopa 2020 y 2024. Desde 1966 no disputan una final mundialista. Ese año fueron anfitriones y campeonaron. Ya están en semifinales y son candidatos.

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