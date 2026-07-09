Exclusiva de 1xBet: predicciones de los jugadores del Sporting Cristal para el WC2026

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El vestuario del gigante peruano es el lugar donde nacen tanto los planes tácticos como los acalorados debates futbolísticos. Gracias a la colaboración de 1xBet con el Sporting Cristal, hemos podido conocer algo que normalmente se mantiene a puerta cerrada: las predicciones personales de los jugadores para el principal torneo cuatrienal.

¿Quiénes llegarán a la final?

La primera pregunta dividió al equipo en dos bandos. Rápidamente se pusieron de acuerdo en una cosa: Argentina volverá a llegar a la final. Sin embargo, hubo un desacuerdo en cuanto al rival. Ian Wisdom pronostica con seguridad un España-Argentina, mientras que Santiago González apuesta por un Argentina-Francia. Wisdom confía en el juego de pases de España, González en la potencia ofensiva de Francia.

Messi vs Mbappé: posibles resultados finales

Cuando se les pidió que simularan una posible final, se desató un auténtico duelo. Ian Wisdom pronostica que Argentina ganará 2-1, con dos goles de Messi. Leandro Sosa prevé un resultado diferente: una victoria francesa por 2-1 con un doblete de Mbappé.

El mismo resultado, pero historias diferentes. Wisdom está escribiendo el guión de la leyenda, mientras que Sosa es el heredero natural, capaz de vengarse de Argentina por la final de Catar.

El rey del torneo: no hay opciones

En cuanto al mejor jugador del torneo más esperado del año, la discusión se zanjó al instante. Santiago González, Gustavo Cazonatti e Ian Wisdom coincidieron en señalar un solo nombre: Lionel Messi. No hay duda alguna. Para los futbolistas en activo, el argentino, que ha batido el récord de goles de Miroslav Klose en este torneo, sigue siendo un referente incluso a sus 39 años.

El primer amor por el fútbol: dónde empezó todo

El momento más emotivo de la conversación fue cuando los jugadores volvieron a su infancia y se sumergieron en su primer Mundial.

Santiago González recuerda Alemania 2006, con el famoso cabezazo de Zidane al pecho de Materazzi. Ian Wisdom revive la final de 2010 entre España y Países Bajos en Sudáfrica. Y Gustavo Cazonatti y Leandro Sosa se remontan al torneo de Corea y Japón de 2002, donde el fenómeno brasileño Ronaldo hizo magia. Esos fueron los momentos que les hicieron enamorarse del fútbol para siempre.

Ahora queda la pregunta principal: ¿quién acertará? Los principales candidatos al título según 1xBet:

Francia con cuota 2.75

con cuota 2.75 España con cuota 4.76

con cuota 4.76 Argentina con cuota 5.26

¡Sigue el WC2026 y compara las predicciones de los jugadores del Sporting Cristal con lo que realmente ocurre en el campo con 1xBet !

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