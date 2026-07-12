Lise Klaveness es la primera mujer que asume la presidencia de la Federación Noruega de Fútbol. Foto: composición LR/AFP/BILDBYRÅN

Lise Klaveness es la primera mujer que asume la presidencia de la Federación Noruega de Fútbol. Foto: composición LR/AFP/BILDBYRÅN

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La selección de Noruega se despidió con honores del Mundial 2026 luego de llevar el partido ante Inglaterra al tiempo extra. Más allá de los goles de Erling Haaland y el talento de jugadores como Martin Ødegaard, en esta histórica campaña resalta el nombre de Lise Klaveness, la primera mujer que dirige la federación del país nórdico en 124 años.

La abogada y exfutbolista profesional de 45 años criticó en diversas ocasiones el manejo de la FIFA y asumió una postura en defensa de los derechos humanos.

Lise Klaveness desafió a la FIFA, Infantino y Trump

Apenas fue nombrada en marzo del 2022, Lise Klaveness se presentó ante los altos mandos de la FIFA en el congreso de Doha —antes del inicio del Mundial de Qatar 2022— para debatir sobre la elección de la sede y cuestionar el silencio ante las denuncias por derechos humanos.

“Hoy comparezco ante ustedes como la primera mujer presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega (NFF, por sus siglas en noruego). Ya no llevo el balón a todas partes conmigo, pero mis sueños siguen girando en torno al fútbol. Un fútbol en el que niños y niñas —de cualquier color, heterosexuales o queer, todos— sean tratados con el mismo respeto y reconocimiento”, mencionó en el inicio de su discurso.

“Se debe atender a los trabajadores migrantes que resultaron heridos y a las familias de aquellos que fallecieron durante los preparativos para la Copa del Mundo”, agregó.

Otro de los episodios más recordados de su gestión fue la crítica hacia la FIFA tras inventar un 'Premio Nobel de la Paz', el cual fue entregado por Gianni Infantino para reconocer al presidente Donald Trump.

“Nosotros queremos que se elimine. No consideramos que otorgar un galardón de este tipo forme parte del mandato de la FIFA (…)”, manifestó.

El éxito del fútbol de Noruega reflejado en el Mundial 2026

El surgimiento de la generación dorada de Noruega responde a una fuerte política deportiva para fomentar la práctica del fútbol desde temprana edad, a pesar de que en el país nórdico los deportes de invierno tienen mayor arraigo.

En una conversación con BBC, Tore Øvrebø, director del centro de alto rendimiento de Noruega, explicó que la aplicación de la filosofía idrettsglede les permite a los niños “disfrutar del deporte y divertirse” antes de sentir alguna presión por ser profesionales.

Estos dos aspectos, sumados a la inversión pública en infraestructura, permitieron que futbolistas como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Andreas Schjelderup compitieran en las mejores ligas del mundo y lograran que su selección disputara los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.