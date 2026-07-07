Jesse Eisenberg sobre volver a interpretar a Mark Zuckerberg: “No quiero que me asocien con ese personaje"

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En República Checa, el actor y director estadounidense Jesse Eisenberg descartó la idea de dejar su país a pesar de haber obtenido la ciudadanía polaca. El protagonista de Red Social recibió el Premio del Presidente y le dijo que cumple una “responsabilidad” quedándose a vivir con su familia en Nueva York.

“Soy un estadounidense muy afortunado. Mi esposa es maestra y da clases a muchos estudiantes que no tienen tanta suerte como nosotros. Creo que sentimos la responsabilidad de quedarnos en Nueva York y ayudar a quienes atraviesan un período difícil en la historia de Estados Unidos. No, no me voy a ir porque no me guste la política estadounidense. Eso suena un poco absurdo, porque mi vida es muy buena”, dijo.

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Eisenberg es una de las figuras de este año del Festival de Cine de Karlovy Vary. Su próxima película es un musical, The Debut con Julianne Moore y Paul Giamatti. Uno de sus proyectos también tiene que ver con el trabajo de su esposa y viajará con ella a Ucrania para realizar labores humanitarias. “Mi esposa da clases en escuelas públicas. Enseña arte y es maravillosa con los niños. Encontramos el programa The Campfire Project a través de Jessica Hecht, una fantástica actriz estadounidense, y nos ofreció la oportunidad de trabajar con niños en un campamento. Mi esposa dará las clases, mi hijo jugará con los niños y yo grabaré con mi teléfono”.

Consultado por Variety sobre el reciente acuerdo que firmó con Google la aclamada productora de cine independiente A24 para la investigación en inteligencia artificial y desarrollar tecnologías para los cineastas, el director dijo que su trabajo se distancia del uso de la IA. “La película transcurre en los años 90, con dos estrellas que llevan trabajando muchísimos años y que están sencillamente brillantes. Rodamos en celuloide, algo muy poco común, así que la película tiene ese aire noventero, la época en la que crecí y empecé a ver cine independiente”.

A diferencia de sus colegas que mostraron su desencanto con la productora de Lady Bird, Marty Supreme o de Moonlight, Eisenberg señaló: “Nuestra película es lo opuesto a la IA. A24 es un estudio muy inteligente. Seguro que les preocupan los aspectos económicos, pero a mí nunca. Es como ganarse la lotería trabajar en una empresa así, donde lo único que parece importarles —y lo único que te piden— es que hagas la mejor versión de tu película”.

En cuanto a futuros roles, rechazó volver a interpretar a Mark Zuckerberg. “No quiero que me asocien con ese personaje, pero mis razones para no querer hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es”.

Al Festival de Cine de Karlovy Vary asistieron como invitados de honor Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal, quienes fueron premiados por su contribución al cine. El actor de Kramer vs. Kramer recibió el Globo de Cristal, mientras que la actriz de La hija oscura fue galardonada con el Premio del Presidente.