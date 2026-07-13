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Minedu busca cambiar las reglas de Pronabec: estas serían las nuevas restricciones para estudiantes de Beca 18 y Beca Hijos de Docentes

El Ministerio de Educación propone modificar el reglamento del Pronabec, lo que genera inquietud entre beneficiarios de Beca 18 y Beca Hijos de Docentes por posibles nuevos requisitos.

El objetivo del Minedu es restablecer un carácter meritocrático y asegurar el uso eficiente de recursos públicos.
El objetivo del Minedu es restablecer un carácter meritocrático y asegurar el uso eficiente de recursos públicos. | Foto: Andina/El Peruano
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El Ministerio de Educación (Minedu) publicó un proyecto que plantea cambiar el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), iniciativa que ha generado preocupación entre beneficiarios de programas como Beca 18 y Beca Hijos de Docentes. La propuesta contempla una variación en los requisitos, obligaciones y causales para conservar el beneficio, por lo que, de aprobarse, las nuevas disposiciones también alcanzarían a quienes ya son beneficiarios de la subvención.

El programa 'Punto final', de Latina, señaló que algunas modificaciones podrían restringir la permanencia de los estudiantes en el programa bajo condiciones distintas a las vigentes cuando accedieron al beneficio. El proyecto permanece en etapa de prepublicación y aún debe superar el proceso de evaluación antes de convertirse en norma. Estas posibles nuevas restricciones se evalúan luego de que Beca Bicentenario fuera excluida del crédito suplementario solicitado por el Congreso de la República, lo que deja en vilo a miles de jóvenes beneficiarios.

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¿Qué nuevas restricciones propone el Minedu para los becarios de Pronabec?

De acuerdo con el reporte del programa periodístico, una de las principales modificaciones establece que desaprobar una asignatura podría convertirse en un motivo para perder la beca, incluso si el estudiante mantiene un promedio general aprobatorio. Asimismo, se plantea que los beneficiarios cursen la totalidad de créditos previstos en la malla curricular de cada periodo académico, lo que reduce la posibilidad de reorganizar su carga de estudios de acuerdo con circunstancias personales o familiares.

La propuesta también contempla cambios para los beneficiarios de Beca 18 que, una vez iniciada su formación universitaria, decidan cambiar de carrera.

Estudiantes deben mantener un trato respetuoso hacia los funcionarios de Pronabec: el polémico cambio para mantener una beca

Uno de los puntos más controversiales responde a las obligaciones relacionadas con la conducta de los estudiantes frente a los funcionarios de Pronabec, al señalar que deberán mantener un trato respetuoso y evitar comportamientos considerados intimidatorios, agresivos o violentos. El incumplimiento de estas disposiciones podría constituir una causal para la pérdida de la subvención, según el proyecto difundido.

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¿Por qué el Minedu plantea modificar el reglamento de Pronabec y qué falta para su aprobación?

El director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, explicó a la Agencia Andina que la iniciativa "busca recuperar el carácter meritocrático del programa de becas". Indicó que durante el semestre académico 2024-II se identificaron 857 becarios que desaprobaron asignaturas de manera reiterada, una cifra superior a la registrada en años anteriores. Según precisó, las flexibilizaciones incorporadas durante la pandemia permanecieron vigentes más tiempo del previsto, por lo que el proyecto propone restablecer reglas académicas más estrictas.

El funcionario añadió que la propuesta también responde al objetivo de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y promover que las becas beneficien a estudiantes que culminen oportunamente su formación. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de prepublicación durante 15 días para recibir comentarios de la ciudadanía. Posteriormente, será evaluado por las instancias correspondientes del Ejecutivo y, de obtener la aprobación respectiva, las nuevas disposiciones entrarían en vigencia mediante un decreto supremo. En ese escenario, Chon Yamasato señaló que las reglas alcanzarían a todos los beneficiarios de Pronabec, independientemente de la fecha en que obtuvieron la beca.

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