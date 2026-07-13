Un café del Cusco fue enviado a la estratósfera para un experimento científico: soportó -61,9 °C y radiación extrema

El Proyecto Estratósfera, realizado por Perú y Colombia, transportó además semillas de Coffea arabica L. para comparar su comportamiento ante temperaturas de -61,9 °C y baja presión. | Foto: Agencia Andina

El Proyecto Estratósfera, realizado por Perú y Colombia, transportó además semillas de Coffea arabica L. para comparar su comportamiento ante temperaturas de -61,9 °C y baja presión. | Foto: Agencia Andina

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Un café producido en Cusco fue seleccionado para formar parte de una misión científica que alcanzó la estratósfera con el propósito de analizar cómo responden productos agrícolas cuando son expuestos a condiciones ambientales extremas. La iniciativa, desarrollada por especialistas de Perú y Colombia, llevó las muestras hasta cerca de 30 kilómetros de altitud, donde estuvieron sometidas a temperaturas de hasta -61,9 °C, baja presión, escasa humedad y elevados niveles de radiación ultravioleta. Equipos de medición registraban cada variable del recorrido.

El ensayo forma parte del Proyecto Estratósfera, una investigación que emplea globos estratosféricos para estudiar el comportamiento de materiales biológicos en ambientes que presentan características comparables, en algunos aspectos, con futuros escenarios de exploración espacial. Además del café peruano, la misión transportó semillas de Coffea arabica L. variedad Castillo provenientes del departamento colombiano de Quindío, con el objetivo de comparar posteriormente la respuesta de ambos materiales tras la exposición.

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La misión científica que expuso café peruano a baja presión, radiación UV y temperaturas bajo cero

La carga útil del experimento tuvo un peso aproximado de 1,3 kilogramos y ascendió hasta una altitud cercana a entre 29 y 30 kilómetros. Durante el vuelo, los sensores registraron una presión atmosférica de alrededor de 14 hectopascales, equivalente a aproximadamente el 1,4% de la presión existente al nivel del mar. Asimismo, se reportó una temperatura mínima de -61,9 °C, una humedad de apenas 0,1% y un nivel máximo de radiación ultravioleta UVA de 10,77.

De acuerdo con el Dr. Octavio Chon Torres, presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología y docente de la Universidad de Lima, el registro de estas condiciones permitirá interpretar con mayor precisión los resultados obtenidos en las muestras recuperadas. Paralelamente, las investigadoras Manuela Morales García y Aura Inés Urrea Trujillo, de la Universidad de Antioquia, estarán a cargo del análisis de las semillas colombianas para evaluar su viabilidad, capacidad de germinación, vigor de las plántulas y posibles alteraciones histológicas después de la exposición. Los investigadores prevén continuar el proyecto con una segunda fase en Colombia para comparar el comportamiento de las muestras de ambos países.

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Los análisis que determinarán si la estratósfera modificó las características del café

La primera evaluación del café peruano estuvo a cargo del catador Johan Mendoza, de Puma Café. La muestra pertenecía al productor cusqueño Gilber Huaylas Huamán y correspondía a un café de proceso lavado de la variedad SL09. Antes del vuelo, el perfil sensorial presentaba notas de ciruela y cereza sobre una base de manjar blanco y chocolate, acompañadas de matices de jarabe de maple, una acidez melosa y un cuerpo cremoso.

Tras su recuperación, la degustación identificó que algunas notas de cereza permanecían, aunque con menor intensidad, mientras aparecieron características asociadas a cereales, nueces y malta, además de una acidez más pronunciada, un cuerpo más suave y un final metálico. Los especialistas precisaron que estas observaciones son preliminares y que deberán confirmarse mediante estudios químicos y microbiológicos antes de establecer si existe una relación directa con la exposición estratosférica.

La carga, que incluye café y semillas de Coffea arabica L., alcanza casi 30 km de altitud, donde se registran temperaturas de -61,9 °C y baja presión, mientras se estudian los efectos de la radiación UV y la humedad.

En paralelo, el equipo científico inició análisis para medir el efecto de la radiación ultravioleta, las bajas presiones, las temperaturas extremas y la reducida humedad sobre el café peruano. Las pruebas incluyen la determinación de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante mediante los métodos DPPH, ABTS y FRAP, contenido de cafeína, índice de peróxidos, inocuidad microbiológica y perfil de taza.

El Dr. Luis David Arango de la Pava, egresado posdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que el propósito de estas evaluaciones es determinar cómo las condiciones extremas pueden influir en la estabilidad química, microbiológica y sensorial del producto. Con estos resultados, los investigadores esperan aportar evidencia sobre la resistencia del café frente a ambientes extremos y abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con la ciencia de los alimentos, la resiliencia agroalimentaria y la astrobiología aplicada.