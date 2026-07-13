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Congresistas viajan al extranjero a pocas semanas de terminar el periodo legislativo

El Congreso unicameral se despide con un nuevo cuestionamiento: 23 legisladores salieron del país entre junio y julio, mientras la institución gasta cerca de 118 mil dólares al año en membresías internacionales.

Alrededor de 23 congresistas viajaron al extranjero entre junio y julio de este año. Foto: difusión
Alrededor de 23 congresistas viajaron al extranjero entre junio y julio de este año. Foto: difusión
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Congresistas viajan al extranjero en la recta final de su gestión. Un reportaje de 'Punto Final' reveló que un total de 23 parlamentarios recibió autorización de la Mesa Directiva para salir del país entre junio y julio de este año, con pasajes y viáticos financiados por el Congreso.

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Entre los nombres que aparecen en el informe están Milagros Jáuregui, Judith Laura Rojas, María del Carmen Alva, José Cueto, Milagros Santisteban, Edgar Tello y Eduardo Salhuana, entre otros. Sus destinos incluyeron Estados Unidos, Francia, Chile, Turquía, Paraguay y Uruguay.

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Consultado sobre estos viajes, el congresista Cueto explicó que sirven para “estrechar relaciones” con instituciones del exterior y sostener la diplomacia parlamentaria. Las legisladoras Margot Palacios y Ruth Luque, en cambio, cuestionaron que la Mesa Directiva apruebe estos permisos.

Uno de los casos que resalta en el reportaje es el de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso. Viajó junto con su asesora hasta Ginebra, Suiza, para participar en el Foro Parlamentario Global. Su estadía en esa ciudad europea se extendió del 18 al 23 de mayo, con gastos también cubiertos por el Parlamento.

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A los pasajes y viáticos se suma otro gasto que 'Punto Final' puso sobre la mesa: las membresías internacionales. El Congreso destina casi 118.000 dólares al año a este rubro. Al Parlatino paga 60.000 dólares anuales. A Parlaméricas, 13.000 dólares. A la Unión Interparlamentaria, 35.700 francos suizos, cerca de 44.155 dólares. Y a la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios, 440 francos suizos, alrededor de 544 dólares.

El número de viajeros varía cada año

La cifra de congresistas que sale del país no es fija. Según el reportaje, 69 parlamentarios viajaron al extranjero en 2025, 36 en 2024, 43 en 2023 y 62 en 2022. En 2021, año en que arrancó el actual periodo legislativo, la cifra fue de apenas 22 legisladores.

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