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El caso de presunta violencia sexual denunciado en la sede Mayorazgo de Innova Schools, en el distrito de Ate, puso nuevamente en evidencia la persistencia de la violencia escolar. Según los registros de SíSeVe, la plataforma oficial donde los colegios reportan estos hechos, Lima Metropolitana acumula más de 2.700 denuncias en instituciones públicas y privadas en lo que va de 2026.

La cifra fue presentada por el director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi, durante una conferencia en la que las autoridades informaron las acciones adoptadas frente al caso de Innova Schools. El funcionario precisó que los reportes corresponden a distintos tipos de violencia: psicológica, física y sexual, y permiten activar los protocolos de protección para los estudiantes.

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Registros siguen altos

Aunque los reportes disminuyeron respecto a los picos alcanzados tras la pandemia, la violencia escolar mantiene niveles elevados en la capital. De acuerdo con la DRELM, la plataforma SíSeVe registró 4.446 casos en 2022. La cifra aumentó a 7.621 en 2023 y luego se redujo a 6.726 entre 2024 y 2025.

En lo que va de este año ya se contabilizan más de 2.700 denuncias. Sin embargo, Tupayachi reconoció que el número podría ser mayor, ya que no todos los casos llegan a registrarse en el sistema oficial.

Ante este escenario, la DRELM anunció la próxima implementación de la plataforma regional Reporta Ya, una herramienta dirigida a estudiantes y padres de familia para comunicar situaciones de riesgo, amenazas, acoso u otros hechos de violencia antes de que escalen.

Fiscalía investiga caso Innova

La Primera Fiscalía Provincial de Familia de Santa Anita abrió una investigación tutelar tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un estudiante de 10 años en la sede Mayorazgo de Innova Schools. El caso surgió a partir de la denuncia presentada por los padres del menor y, hasta el momento, identifica a siete escolares de 11 años como presuntos involucrados.

El fiscal provincial Rubén Darío Narrea Huamaní dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas figuran la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio, la recopilación de las fichas de matrícula del menor agraviado y de los siete estudiantes involucrados, además de la declaración de la madre del niño.

Asimismo, el Ministerio Público ordenó que el menor brinde su testimonio mediante la técnica de entrevista única en cámara Gesell, con el fin de evitar una nueva exposición al hecho denunciado. También recibirán declaración la directora del plantel y los escolares comprendidos en la investigación, además de otras actuaciones fiscales que resulten necesarias.

Supervisión al colegio

La presentación de estas cifras ocurrió durante el balance de las acciones ejecutadas por el Estado tras la denuncia de presunta violencia sexual contra el estudiante de 10 años de Innova Schools, sede Mayorazgo.

Según informó la DRELM, el sector activó de inmediato los protocolos de supervisión y coordinó con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna) para verificar que el colegio cumpliera las medidas de protección previstas en estos casos.

"Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos", señaló el funcionario.

Tupayachi también expresó su preocupación por las versiones de algunos padres de familia que señalan la posible existencia de otros hechos similares dentro del plantel. Indicó que la DRELM inició reuniones y encuestas con las familias para recoger información y determinar si existen nuevas denuncias.

Medidas en marcha

Como medida preventiva, el Minedu recomendó suspender temporalmente las clases presenciales para facilitar el acompañamiento emocional a la comunidad educativa. Sin embargo, la Municipalidad de Ate clausuró temporalmente el local de la sede Mayorazgo, por lo que las clases continúan de manera virtual.

La DRELM informó que evaluará la medida con la comuna para evitar que una suspensión prolongada afecte el derecho de los estudiantes a recibir clases presenciales.

Por su parte, Innova Schools informó que registró el caso en la plataforma SíSeVe y notificó los hechos a la UGEL correspondiente. Además, anunció el retiro de la directora de la sede, la designación de un nuevo director, el refuerzo de la vigilancia en las áreas comunes, la instalación de cámaras adicionales y la implementación de espacios de escucha para los padres de familia.