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Magaly Solier reaparece y rompe en llanto al hablar por primera vez del episodio más difícil de su vida: "El dolor no es fácil"

“Prácticamente me he sentido muerta”, reveló Magaly Solier al abrir su corazón sobre una de las etapas más dolorosas de su vida. La actriz habló con 'Día D' y reveló la dura batalla que afronta.

Magaly Solier reaparece y asegura que hace varios años no puede ver a sus hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Solier reaparece y asegura que hace varios años no puede ver a sus hijos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Magaly Solier volvió a aparecer en televisión con un emotivo testimonio en el programa 'Día D', donde compartió algunos de los momentos más complejos que ha enfrentado en los últimos años. La actriz, reconocida por su trabajo en 'La teta asustada', habló sobre su proceso de rehabilitación, su salud emocional y las experiencias que marcaron un antes y un después en su vida.

Durante la conversación, la cantautora ayacuchana explicó que continúa asistiendo a terapia tras reconocer públicamente que tuvo problemas con el consumo de alcohol. Además, aseguró que sigue comprometida con su recuperación y destacó la importancia del acompañamiento profesional en esta etapa.

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Magaly Solier revela el motivo por el que quiso quitarse la vida

Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista llegó cuando Magaly Solier abordó el distanciamiento de sus hijos. La actriz peruana confesó que atravesó un profundo sufrimiento al no poder estar cerca de ellos, una situación que afectó seriamente su estabilidad emocional.

Con la voz entrecortada, expresó el orgullo que siente por sus hijos y el deseo de volver a abrazarlos. En ese contexto, reveló que el dolor que experimentó la llevó a pensar en quitarse la vida, al considerar que le habían arrebatado lo que más amaba. “El dolor no es fácil de tragar. Acá mamá siempre va a estar parada”, manifestó durante la entrevista.

Además de referirse a ese episodio, Solier recordó que su proceso personal también incluyó reflexiones sobre su vida familiar. Al hablar de su matrimonio, afirmó que no volvería a casarse porque esa etapa le dejó importantes aprendizajes. Según explicó, esa experiencia le permitió madurar, asumir mayores responsabilidades y aprender a vivir de manera independiente.

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Del dolor a una profunda enseñanza: el mensaje final de Magaly Solier

Actualmente instalada en Huanta, Magaly Solier centra sus esfuerzos en sus proyectos personales mientras continúa fortaleciendo su recuperación. La actriz peruana aseguró que, pese a las dificultades vividas, mantiene la determinación de seguir adelante y reconstruir distintos aspectos de su vida.

En la parte final de la entrevista, envió un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que atraviesan situaciones similares. Recordó que también llegó a sentirse “muerta” emocionalmente y reconoció que muchas personas enfrentan dolores que permanecen ocultos. Por ello, pidió no guardar el sufrimiento en silencio y buscar apoyo cuando sea necesario.

“Hay muchas mujeres como ella que han sufrido, no se derrumben. Nunca hay que esconder nuestro dolor”, expresó, dejando un mensaje de esperanza tras compartir uno de los capítulos más difíciles de su historia.

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