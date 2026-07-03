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China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

El Changan Nevo A06 promete revolucionar la industria automotriz global. Este innovador modelo destaca por su estabilidad química y rendimiento en temperaturas extremas: opera entre -40 °C y 70 °C con mayor seguridad.

Con mayor estabilidad química, las baterías de sodio ofrecen menor riesgo de incendios y un rendimiento destacado en temperaturas extremas. Foto: El Motor.
Con mayor estabilidad química, las baterías de sodio ofrecen menor riesgo de incendios y un rendimiento destacado en temperaturas extremas. Foto: El Motor.
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Se abrió en China un nuevo capítulo en la industria automotriz global. El fabricante Changan Automobile, en alianza con el gigante de baterías Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), presentó el primer vehículo eléctrico de producción en serie del mundo equipado con una batería de iones de sodio.

El modelo, llamado Changan Nevo A06 —conocido también como Qiyuan A06 en el mercado local— promete redefinir el estándar de seguridad, costos y rendimiento en condiciones climáticas extremas.

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Una nueva generación de baterías entra en la carretera

El Nevo A06 es el primer automóvil de pasajeros producido en serie que incorpora la batería CATL Naxtra de 45 kWh, un desarrollo basado en la tecnología de iones de sodio, presentada oficialmente por CATL en abril de 2025.

Según la compañía, el vehículo puede alcanzar una autonomía de hasta 400 kilómetros por carga completa, con una densidad energética de 175 Wh/kg. Además, uno de sus principales atributos es la rapidez de recarga: puede pasar del 0% al 80% en aproximadamente 15 minutos, una cifra que busca acercar la experiencia de uso a la de un vehículo de combustión tradicional.

En comparación, datos citados por la industria señalan que algunos modelos eléctricos de referencia, como el Tesla Model Y, requieren cerca del doble de tiempo para alcanzar el mismo nivel de carga en condiciones similares.

Apuesta por seguridad y clima extremo

Uno de los principales argumentos detrás de esta nueva tecnología es su mayor estabilidad química. A diferencia de las baterías de litio, las de sodio reducen el riesgo de incendios en caso de daños, lo que representa una ventaja clave en términos de seguridad vehicular.

Además, su desempeño en condiciones climáticas extremas es uno de sus puntos más destacados. CATL asegura que su sistema Naxtra puede operar entre -40 °C y 70 °C, y mantiene hasta el 90% de su capacidad utilizable incluso en temperaturas extremadamente bajas.

El fabricante chino también ha señalado que, a -30 °C, la batería del Nevo A06 mantiene hasta tres veces más capacidad de descarga que las baterías LFP (litio-ferrofosfato), actualmente dominantes en el mercado de vehículos eléctricos.

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