Inundaciones y deslizamientos amenazan a 40 distritos de Piura ante posible Fenómeno de El Niño de mayor intensidad

Más de un millón de ciudadanos expuestos a riesgo de inundación en Piura, según Cenepred | Foto: Andina

Más de un millón de ciudadanos expuestos a riesgo de inundación en Piura, según Cenepred | Foto: Andina

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El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) informó que, en la región Piura, 16 distritos se encuentran en riesgo alto por inundación fluvial, debido al desborde de ríos o quebradas, y otros 24 presentan una alta vulnerabilidad ante movimientos en masa, tales como deslizamientos o derrumbes. Esta información fue presentada durante el diálogo convocado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la alta probabilidad de que se registre un Fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Al respecto, Mariella Gallo, vocera del Cenepred en Piura, expuso que más de un millón de ciudadanos están expuestos a un riesgo alto de inundación. Las jurisdicciones afectadas comprenden los distritos de Chulucanas, La Matanza y Salitral, en la provincia de Morropón; Castilla, Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión, Las Lomas y Tambogrande, en Piura; Bernal, Sechura y Vice, en Sechura; Marcavelica y Sullana, en Sullana; y La Huaca, en Paita. Asimismo, otros 22 distritos enfrentan un riesgo alto por el mismo factor.

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En cuanto al peligro de derrumbes o deslizamientos, las zonas más vulnerables corresponden a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, donde prácticamente todas las localidades presentan dicha condición. En menor medida, este riesgo también afecta a la zona altoandina de Morropón y Piura.

A última hora

Por otro lado, Gallo reveló que, de las 65 municipalidades y el gobierno regional, solo 26 entidades tienen actualizados y publicados sus planes de prevención de riesgos a mediano y largo plazo. De este total, apenas dos han comenzado a ejecutar recursos de su presupuesto público con base en dicha planificación.

En esa línea, la especialista acotó que 33 entidades reciben asistencia técnica del Cenepred para la elaboración y ejecución de sus planes preventivos.

"¿Por qué la demanda es alta estando ya cerca del cierre de estas gestiones? La mayor parte es porque la Contraloría ha iniciado un proceso de control concurrente a las entidades ejecutoras en el departamento, solicitándoles información sobre la ejecución de su presupuesto durante los últimos años y si esto ha sido con base en una planificación", aseveró la funcionaria.