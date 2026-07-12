Empresarios pesqueros presentarán plan de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los empresarios del sector pesquero presentarán en los próximos días un plan de emergencia para hacer frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño, anunció el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Gerardo Carrera Sáenz. La propuesta busca reducir las afectaciones que el evento climático podría generar sobre la actividad pesquera y establecer acciones que permitan garantizar la continuidad del sector.

Durante la ceremonia por el 17.° aniversario del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Carrera Sáenz explicó que el plan tiene como principales objetivos preservar la capacidad productiva de la industria, proteger el empleo formal y asegurar una recuperación eficiente de las actividades una vez concluida la emergencia.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 07/07/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Comisión Permanente aprueba sábado no laborable compensable para trabajadores

El representante empresarial sostuvo que para enfrentar los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño será necesario fortalecer el trabajo conjunto entre la industria pesquera, la pesca artesanal, las autoridades competentes y el Gobierno. En ese sentido, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado en beneficio del país. Asimismo, reafirmó el compromiso del gremio de continuar promoviendo una actividad pesquera sostenible, competitiva y responsable.

Exportaciones pesqueras superaron los US$6.656 millones en 2025

En el encuentro, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura informó que las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$6.656 millones durante 2025. De ese monto, la industria dedicada al consumo humano directo registró US$2.264 millones, lo que representó el 48,63% del total de las ventas al exterior. Además, destacó que los elaborados por las empresas asociadas al comité llegan a algunos de los mercados más exigentes del mundo gracias a sus estándares de calidad y al valor agregado de sus productos terminados.

PUEDES VER: Ejecutivo publica proyecto de decreto supremo para regular la planificación energética en el Perú

Asimismo, el primer vicepresidente de la SNI, David Enstein, resaltó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer una actividad que genera miles de empleos formales, con una importante participación de mujeres. Por su parte, el expresidente de la SNI, Ricardo Márquez Flores, señaló que la pesca y la acuicultura continuarán siendo motores del empleo regional y exhortó a impulsar su crecimiento mediante reglas claras y seguridad jurídica.

El evento reunió a empresarios del sector y representantes del Gobierno, entre ellos el ministro de Comercio Exterior, Berthin Gómez; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos; el presidente ejecutivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Jorge Manuel Paz, así como otras autoridades vinculadas a la actividad pesquera y acuícola.

Con la elaboración de este plan de emergencia, el sector pesquero busca anticiparse a los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer la coordinación entre empresas, autoridades y demás actores involucrados para proteger la producción, el empleo formal y la continuidad de una de las actividades económicas más importantes del país.