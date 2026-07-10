El índice Niño 1+2, alcanzó +2,7 °C, reflejando un calentamiento significativo en las aguas cercanas al litoral peruano. | Composición LR

El índice Niño 1+2, alcanzó +2,7 °C, reflejando un calentamiento significativo en las aguas cercanas al litoral peruano. | Composición LR

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El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados desde 1950, según el más reciente informe del Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS). El reporte advierte que este escenario incrementa el riesgo de impactos en países como Perú, donde las autoridades mantienen un monitoreo permanente por sus posibles efectos en las lluvias, la pesca, la agricultura y otros sectores estratégicos.

El organismo estadounidense informó que existe un 81% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, mientras que las probabilidades de que el fenómeno permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027 en el hemisferio norte llegan al 97%.

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Monitoreo de la temperatura en el mar en el Fenómeno de El Niño

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El calentamiento del mar se intensifica frente a Perú

El informe, publicado el 9 de julio, señala que durante el último mes continuó aumentando la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, especialmente en la zona oriental, donde se ubican las costas de Perú y Ecuador.

Uno de los indicadores más relevantes, el índice Niño 1+2, alcanzó +2,7 °C, lo que refleja un calentamiento significativo en las aguas cercanas al litoral peruano. Asimismo, el índice Niño 3.4 llegó a +1,2 °C, con lo que confirma el fortalecimiento del evento.

A ello se suma el incremento de las temperaturas bajo la superficie del océano debido al paso de una onda Kelvin descendente, fenómeno que favorece la acumulación de calor en el Pacífico oriental y suele impulsar el desarrollo de episodios más intensos de El Niño.

La atmósfera también confirma el fortalecimiento

El CPC indicó que las señales no solo provienen del océano. La atmósfera también presenta un comportamiento característico de El Niño.

Durante las últimas semanas se registraron anomalías en los patrones de viento sobre el Pacífico ecuatorial, además de un aumento de la nubosidad y de la actividad convectiva en la parte central y oriental del océano, mientras que estas anomalías disminuyeron sobre Indonesia.

Los índices de la Oscilación del Sur permanecen en valores significativamente negativos, lo que evidencia un fuerte acoplamiento entre el océano y la atmósfera, condición que fortalece el fenómeno.

Perú mantiene vigilancia por posibles impactos

El escenario descrito por la NOAA coincide con las evaluaciones realizadas por la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que también ha advertido sobre la consolidación del evento y la posibilidad de que alcance una mayor intensidad hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

De mantenerse esta evolución, las autoridades peruanas continuarán evaluando los posibles efectos sobre diversos sectores, principalmente en la costa norte del país.

Entre los impactos que suelen asociarse a eventos intensos de El Niño figuran el incremento de la temperatura del mar, lluvias por encima de lo normal y afectaciones a la actividad pesquera por cambios en la distribución de especies marinas. Según la Sociedad Nacional de Pesquería, las consecuencias se reflejan en la caída del 80% de los desembarques. Asimismo, se prevén daños en cultivos agrícolas y riesgos para la infraestructura debido a precipitaciones intensas e inundaciones.

Uno de los eventos más intensos desde 1950

Los modelos climáticos del Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME) coinciden en que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

Según el CPC, de concretarse el escenario previsto, el episodio de 2026 se ubicaría entre los más intensos registrados desde que existen mediciones modernas, en 1950.

No obstante, el organismo aclaró que la intensidad del fenómeno no implica que todas las regiones experimenten los mismos impactos, aunque sí aumenta considerablemente la probabilidad de que se produzcan las condiciones climáticas típicamente asociadas a El Niño.

La próxima actualización oficial sobre la evolución del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) será publicada el 13 de agosto de 2026, fecha en la que se conocerá si las proyecciones sobre el fortalecimiento del evento se mantienen.

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