Trump restablece el bloqueo naval a Irán en Ormuz y cobrará un peaje del 20% a los buques que transiten

EE. UU. cobrará un peaje del 20% sobre la carga en esta vía marítima y asumirá la responsabilidad de la seguridad en la misma, excluyendo a Irán | AFP

EE. UU. cobrará un peaje del 20% sobre la carga en esta vía marítima y asumirá la responsabilidad de la seguridad en la misma, excluyendo a Irán | AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. Además, aseguró que Washington asumirá el control de la seguridad en esa vía y cobrará un peaje del 20% sobre toda la carga transportada para cubrir los costos de esa operación. La decisión llegó tras el recrudecimiento de las hostilidades entre ambos países y después de los ataques iraníes contra embarcaciones en la zona.

A través de Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos será "el guardián de Ormuz" y sostuvo que el paso permanecerá abierto para todos los países, excluyendo a Irán. "Ahora vamos a protegerlo, y nos van a pagar por protegerlo", escribió el mandatario. La medida representa un cambio en las declaraciones anteriores de su administración, que había descartado cualquier tipo de peaje en dicha vía marítima internacional.

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Teherán rechazó el anuncio estadounidense e insistió en que no permitirá interferencias en el control del estrecho. Los Guardianes de la Revolución responsabilizaron a EE. UU. del deterioro de la seguridad regional y defendieron el dominio iraní sobre el paso marítimo. Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo, aseguró que "ese paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas y la República Islámica de Irán lo protegerá", según la agencia ISNA.

Tráfico marítimo cae por tensión en el estrecho

La nueva escalada también impactó el tránsito comercial. Datos de seguimiento marítimo citados en las fuentes indican que el número de buques cisterna que cruzan el estrecho de Ormuz descendió a su nivel más bajo desde el 25 de mayo. Asimismo, varias embarcaciones apagaron sus sistemas públicos de identificación AIS, lo que dificulta conocer el volumen real de navegación.

La incertidumbre también golpeó al mercado energético. El precio del petróleo subió más de 3,5% y se acercó a los 79 dólares por barril. La disputa, además, profundizó la crisis del protocolo firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán, que contemplaba 60 días de tregua con el fin de negociar la conclusión del conflicto. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, reconoció que "no hay duda de que este acuerdo está en crisis", aunque sostuvo que "nunca han sido los primeros en incumplir sus compromisos".

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La ONU alerta por el riesgo de una mayor escalada

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la nueva fase del conflicto. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió sobre "la grave escalada de la reanudación de enfrentamientos militares en la región del Golfo" tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y las acciones de Teherán frente a embarcaciones y países vecinos.

Mientras tanto, las gestiones diplomáticas continúan. Según Esmail Baqai, Catar, Pakistán y Omán mantienen contactos con ambas partes para así evitar un deterioro mayor de la situación. Sin embargo, los nuevos ataques, la disputa por el control del estrecho de Ormuz y el anuncio del bloqueo estadounidense mantienen la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.