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Cobradora llamó a su contacto ‘policía’ en operativo de la ATU, pero cúster terminó en el depósito: tenía más de S/19.000 en multas

La trabajadora se comunicó con un supuesto suboficial de la PNP para evitar la incautación de la unidad, pese a que circulaba con un chofer sin brevete y tenía más de S/19.000 en multas.

Cobradora llamó a supuesto policía para evitar que ATU se lleve cúster al depósito
Cobradora llamó a supuesto policía para evitar que ATU se lleve cúster al depósito | Composición LR / ATU
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Con una llamada a un presunto miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), una cobradora de cúster intentó impedir que agentes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se llevaran el vehículo a un depósito tras identificar que el chofer no contaba con licencia para conducir. El hecho se registró durante un operativo contra el transporte informal ejecutado con el apoyo de la PNP en la cuadra 5 de la avenida Guzmán Blanco, en el Cercado de Lima.

En imágenes que captaron lo ocurrido, se observa a la trabajadora sostener una comunicación telefónica con una persona que, según su versión, sería un suboficial de la PNP. Con una actitud desafiante y aún a bordo de su unidad, la mujer intentó pasar la llamada a una de las autoridades presentes en el operativo para impedir que incautaran el vehículo. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

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Cobradora aseguró que policía era su tío y evitó a toda costa que se lleven su unidad al depósito

Al ver que su estrategia no funcionó, la mujer descendió de la cúster para intentar persuadir a los agentes de la PNP que participaban en el operativo alegando que su contacto se encontraba en camino hacia el lugar. “He bajado a llamar a mi tío, es un suboficial, justo él está viniendo”, se le escucha decir a la cobradora frente a los uniformados.

Tras ver que sus esfuerzos eran en vano, utilizó un último recurso: asegurar que no podían llevarse el vehículo porque el chofer no se encontraba presente. En efecto, mientras ella simulaba mantener una conversación con un policía, el conductor desapareció de la escena. Sin embargo, esto no evitó que la cúster fuera trasladada a un depósito.

Vehículo tenía 30 años de antigüedad y contaba con más de S/19.000 en multas

Según la ATU, la unidad de placa A2F-714 no solo circulaba con un chofer que no contaba con licencia para conducir, sino que además tenía 30 años de antigüedad y registraba más de S/19.000 en multas, lo que representaba un peligro para la seguridad de pasajeros y peatones.

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