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Contraloría: Gobierno Regional de Piura aún no inicia limpieza y descolmatación del río a tres meses de las lluvias

Pese al inminente riesgo y a que el cauce del río ha reducido su capacidad a poco más de la mitad respecto a la inundación de 2017, la entidad fiscalizadora alertó que el GORE ya gastó el 95% de su presupuesto de prevención en ayuda humanitaria, sin invertir en la descolmatación.

Piura: Contraloría fiscaliza descolmatación de ríos ante posible llegada del Fenómeno de El Niño Global
Piura: Contraloría fiscaliza descolmatación de ríos ante posible llegada del Fenómeno de El Niño Global | Foto: Almendra Ruesta/La República
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La Contraloría General de la República informó que, a la fecha, el Gobierno Regional (GORE) de Piura aún no ha iniciado ningún trabajo de limpieza y descolmatación del río Piura, a pesar de que se prevé el inicio de la temporada de lluvias en tres meses debido a un posible fenómeno de El Niño Costero. En esa línea, Luis Castillo, vocero de la entidad, enfatizó que esta actividad es responsabilidad exclusiva del gobierno regional y no de ninguna entidad nacional, como se argumentó en su momento desde la gobernación.

Es importante señalar que el cauce del afluente piurano se ha visto severamente reducido: a la fecha, tendría una capacidad inferior a 1.800 metros cúbicos por segundo. Cabe recordar que en 2017, el río Piura se desbordó e inundó las localidades de Piura, Castilla y el Bajo Piura tras superar un caudal de 3.468 metros cúbicos por segundo.

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Asimismo, Castillo detalló que se requiere un estimado de S/858 millones para ejecutar estos trabajos de mitigación. Al respecto, el especialista indicó que desde el año pasado se dispuso, mediante la Ley de Presupuesto, que los gobiernos locales y regionales modificaran hasta el 20% de sus recursos o acudieran al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) para financiar estas labores.

Por otro lado, el vocero advirtió que el GORE Piura ya habría gastado el 95% del presupuesto destinado a la prevención; sin embargo, nada de ese dinero se empleó en los trabajos del río. "Ese 95% habría sido utilizado en ayuda humanitaria. No se ha designado el 20% de su presupuesto a la descolmatación, como debió haberse hecho. No hay un solo sol invertido en ello", sentenció Castillo.

Inicia megaoperativo

La Contraloría inició el despliegue de más de 2.000 auditores a nivel nacional para ejecutar el operativo de control simultáneo 'Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas', con la finalidad de supervisar la eficaz, eficiente y oportuna ejecución de los recursos públicos involucrados en 2.016 intervenciones de ríos y quebradas, con miras a afrontar los efectos del fenómeno de El Niño Costero y evitar daños en la infraestructura pública y la propiedad privada de millones de peruanos ubicados en las zonas de influencia de estas labores.

Al respecto, el vocero Castillo informó que en Piura se han identificado 74 puntos críticos que requieren atención inmediata con acciones de limpieza en cauces de ríos y quebradas.

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“Buscamos que los gobiernos regionales y locales puedan reorientar sus recursos, a través de modificaciones presupuestales, para que se haga la limpieza en los cauces de ríos y quebradas. Hacer esta mitigación nos permite evitar que se pierdan 40 000 hectáreas de cultivos en Piura”, sostuvo Castillo desde la región norteña, desde donde se lanzó el operativo.

Cabe señalar que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno 'El Niño' (ENFEN) mantiene el estado de 'Alerta de El Niño Costero', ante la persistencia de condiciones oceánicas y atmosféricas que incrementan la probabilidad de precipitaciones intensas, activación de quebradas, desbordes de ríos e inundaciones en diversos ámbitos del país.

El dato

Mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio del 2026, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027, por un plazo de 60 días calendario.

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