Investigadores de Scripps Oceanografía analizan la geoingeniería solar como solución temporal a un posible "súper El Niño". | Foto: Thje Washington Post/mejorada con IA

Investigadores de Scripps Oceanografía analizan la geoingeniería solar como solución temporal a un posible "súper El Niño". | Foto: Thje Washington Post/mejorada con IA

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Científicos alertan sobre el posible desarrollo de un "súper El Niño", un fenómeno de gran intensidad que elevaría las temperaturas globales y detonaría eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales. Un estudio publicado en la revista Science Advances y difundido por CNN advierte que los efectos destructivos de este evento se ven amplificados por el calentamiento global que provocan las actividades humanas.

Ante esa amenaza, investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía, en Estados Unidos, analizaron una alternativa para mitigar temporalmente dichos impactos. Sin embargo, los autores aclaran que la propuesta permanece en una fase teórica y exige mayor evaluación antes de su aplicación, bajo la premisa de que expuso la científica climática Kate Ricke, coautora del proyecto: "Esto es simplemente una prueba de concepto. Lo único que hemos demostrado es que vale la pena seguir investigándolo".

¿Cuál es la polémica solución que los científicos evalúan para mitigar un "súper El Niño" histórico?

La comunidad científica estudia el brillo de las nubes marinas como una alternativa de geoingeniería solar frente a la inminente llegada de un "súper El Niño" devastador. Esa técnica de manipulación climática plantea la dispersión de partículas microscópicas en la atmósfera para potenciar la reflectividad de las masas nubosas oceánicas. El objetivo principal de la estrategia consiste en desviar la radiación solar hacia el espacio exterior, logrando así enfriar la superficie del océano Pacífico.

La polémica solución que los científicos evalúan para mitigar un "súper El Niño" histórico. Foto: Ilustración LR/ChatGPT/CNN

Los expertos validaron la hipótesis sin ejecutar ensayos reales en el ecosistema debido a los peligros ambientales que conlleva una intervención directa. En su lugar, examinaron los incendios forestales de Australia ocurridos entre 2019 y 2020, cuyo humo generó de forma espontánea un efecto espejo similar. Aquel suceso previo demostró que las columnas de hollín redujeron la temperatura marítima y propiciaron la posterior aparición del fenómeno de La Niña.

Las simulaciones virtuales basadas en las crisis climáticas de 1997 y 2015 indican que la implementación temprana de este método atenuaría el impacto del calentamiento global extremo. Pese a los resultados, los autores aclaran que el hallazgo no representa una invitación formal para activar la tecnología a gran escala. Al respecto, la investigadora Ricke señaló: "No es algo que obligue a mantenerlo de manera permanente", y precisó que la herramienta solo se contempla como un alivio transitorio ante crisis térmicas severas.

¿Podría la tecnología de brillo de nubes marinas frenar un "súper El Niño"?

El estudio cuenta con validación tras pasar por una revisión por pares. No obstante, sus deducciones parten de modelos computacionales y observaciones indirectas en lugar de pruebas atmosféricas directas. Debido a esto, los investigadores puntualizan que sus conclusiones constituyen una "demostración de viabilidad científica y no una evidencia de que la técnica sea segura o efectiva en condiciones reales".

Especialistas externos señalan que el proyecto enfrenta grandes barreras técnicas. El profesor James Haywood, de la Universidad de Exeter, advirtió que persisten "muchísimas preguntas sin respuesta e incertidumbres" sobre la regulación del enfriamiento climático. Asimismo, David Keith, de la Universidad de Chicago, enfatizó que las herramientas de dispersión actuales poseen una capacidad "al menos cien veces menor de la necesaria para un uso práctico".

Por último, el informe omitió asegurar la llegada inminente de un fenómeno climático extremo. El análisis simplemente evaluó respuestas hipotéticas ante ese peligro, pero la evolución del Pacífico tropical dependerá de variables oceánicas futuras. De este modo, los expertos vigilan el entorno marino sin que exista aún una ratificación oficial sobre el desarrollo definitivo de un "súper El Niño".