El cerebro de los perros reaccionan si le hablas como a un bebé. Foto: iStock

El cerebro de los perros reaccionan si le hablas como a un bebé. Foto: iStock

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Hablarle a un perro con un tono de voz suave, agudo y melódico podría tener un efecto mucho mayor del que se pensaba. Una investigación de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, reveló que el cerebro de estos canes responde con mayor intensidad cuando las personas utilizan el llamado 'baby talk', una forma de comunicación similar a la que emplean con los bebés.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron la actividad cerebral de perros entrenados mediante resonancia magnética funcional (IRMf), con el objetivo de conocer cómo procesan distintos estilos de habla humana. Los hallazgos fueron publicados en la revista Communications Biology.

Los perros mejoran su capacidad de atención

Estudios anteriores ya habían sugerido que la forma de hablar a los bebés ayudaba a captar la atención de los cachorros. Sin embargo, la nueva investigación demuestra que este efecto también está presente en los perros adultos.

Durante el experimento, los científicos expusieron a los animales a grabaciones de voz de 12 hombres y 12 mujeres. Cada una de estas personas hablaba utilizando un tono dirigido a adultos y otro característico del lenguaje empleado con los bebés.

El análisis mostró que el cerebro de los perros reaccionaba con mayor intensidad cuando escuchaba las voces con un tono más agudo y expresivo, propio del lenguaje dirigido a los bebés. Además, la respuesta fue especialmente marcada cuando ese estilo de comunicación provenía de voces femeninas.

Los resultados indican que este tipo de habla capta con mayor eficacia la atención de los perros, independientemente de que sean cachorros o adultos.

El poder del lenguaje infantil

Este estilo se caracteriza por un tono de voz más suave, melódico y con entonaciones pronunciadas. En los seres humanos se utiliza habitualmente para interactuar con bebés y niños pequeños, ya que favorece el desarrollo del lenguaje y fortalece el vínculo con ellos.

Los investigadores consideran que no es una coincidencia que los perros respondan positivamente a este mismo estilo de comunicación. Según los autores, esta sensibilidad probablemente sea el resultado del proceso de domesticación y de los miles de años de convivencia entre humanos y perros.

A partir de estos hallazgos, los científicos recomiendan que las personas a cargo utilicen este tipo de voz cuando interactúen con sus mascotas. De acuerdo con el estudio, esta forma de comunicación podría fortalecer el vínculo entre ambos y hacer que los perros sean más receptivos y respondan mejor a las indicaciones.