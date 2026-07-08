Una medusa fantasma gigante fue fotografiada en Costa Rica en el 2023. Foto: Schmidt Ocean Institute

Una medusa fantasma gigante fue fotografiada en Costa Rica en el 2023. Foto: Schmidt Ocean Institute

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Durante más de 100 años, esta criatura fue vista en pocas ocasiones por seres humanos. Su nombre científico, Stygiomedusa gigantea, fue registrado por primera vez en 1910, pero desde entonces apenas fue observada. Los avistamientos le dieron fama de medusa fantasma, una presencia silenciosa que parece flotar fuera del tiempo en las regiones más profundas del océano.

Sus brazos planos, que pueden superar los 10 metros de longitud, la sitúan entre los cnidarios (animales acuáticos simples, entre ellos medusas, corales y anémonas) más grandes jamás documentados. Sin embargo, a pesar de su tamaño, sigue siendo uno de los animales menos comprendidos del mundo marino.

Los brazos de la medusa fantasma son su principal herramienta de caza. Foto: Schmidt Ocean Institute

¿Qué hace especial a la medusa fantasma?

Los investigadores del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) figuran entre los pocos científicos que han logrado filmar a esta medusa en más de una ocasión. Según describen, su forma de desplazarse es lenta y constante, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente medido.

Las medusa fue descubierta por primera vez en 1899, pero solo fue vista alrededor de 100 veces en los años transcurridos desde entonces. Foto: Schmidt Ocean Institute

'Cada avistamiento es una oportunidad única para aprender más sobre un animal que probablemente ha existido durante millones de años sin apenas interacción con el ser humano', señalan los expertos.

A diferencia de la mayoría de las medusas, la Stygiomedusa gigantea no posee células urticantes conocidas, un rasgo que desconcierta a los biólogos marinos y refuerza su carácter excepcional dentro del reino animal.

¿Cómo la medusa fantasma caza con sus brazos largos?

Las imágenes obtenidas mediante vehículos operados remotamente (ROV) han permitido confirmar sus rasgos más llamativos. Su cuerpo presenta una campana con forma de sombrilla que puede superar un metro de diámetro, de la cual emergen cuatro largos brazos planos que ondean lentamente en la oscuridad del abismo.

La cabeza en forma de campana (la parte principal de su cuerpo) puede medir más de un metro. Foto: Schmidt Ocean Institute

Estos brazos no funcionan como tentáculos convencionales. Los científicos creen que los utiliza para envolver pequeños peces y crustáceos, atrapándolos con movimientos suaves pero eficaces. Su coloración —que varía entre marrón rojizo y tonos amarillo ocre— destaca de forma sorprendente contra el fondo negro del océano profundo.

Una vida sin prisas en el fondo del mar

Todo en la biología de esta medusa apunta a una existencia marcada por la lentitud. No se le conocen depredadores naturales ni comportamientos de huida. Su ritmo pausado podría ser una adaptación a un entorno donde la energía es escasa y cada movimiento cuenta.

Tradicionalmente, se ha situado su hábitat entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad. Sin embargo, observaciones recientes han ampliado ese rango y sugieren que puede aparecer mucho más cerca de la superficie en determinadas regiones frías.

Avistamientos inesperados en la Antártida

Un estudio publicado en Polar Research documentó varios encuentros con esta medusa en las costas de la península antártica. Los avistamientos fueron posibles gracias al uso de sumergibles personales desplegados desde el buque de expedición Viking Octantis.

'La Stygiomedusa gigantea fue observada entre los 80 y 280 m de profundidad en las costas de la península Antártica, gracias a estos vehículos de exploración científica oportunista', explica el biólogo marino Daniel Moore.

La investigación sugiere que estos sumergibles, originalmente diseñados para turismo de lujo, podrían convertirse en herramientas clave para la investigación científica en zonas remotas del planeta.