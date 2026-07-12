La dueña del juguete, quien regresaba de comprar una cama para su perro, explicó el malentendido en un video de TikTok. Las autoridades descartaron cualquier conexión con actividades delictivas tras tomar su declaración. | Foto: composición LR

La dueña del juguete, quien regresaba de comprar una cama para su perro, explicó el malentendido en un video de TikTok. Las autoridades descartaron cualquier conexión con actividades delictivas tras tomar su declaración. | Foto: composición LR

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Momentos de tensión se vivieron en una calle del distrito de Los Olivos, luego de que un grupo de vecinos alertara a la Policía Nacional del Perú (PNP) por la presunta presencia de una granada de guerra en la puerta del negocio de una familia. Ante el riesgo de que se tratara de un artefacto explosivo abandonado en la vía pública, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), junto con personal de Serenazgo, acudieron al lugar para atender la emergencia.

Sin embargo, tras la inspección realizada por los especialistas, se descartó cualquier peligro. El objeto que había generado la alerta no se trataba de una granada de guerra, sino de un juguete para perro que cayó accidentalmente desde el tercer piso de una vivienda hasta el ingreso de la tienda de una vecina, lo que provocó la confusión entre los residentes.

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Juguete para perro provocó despliegue policial y una inesperada confusión en Los Olivos

De acuerdo con un video publicado en TikTok por la dueña de la mascota, había salido a comprar una cama para el can cuando se produjo la confusión. Al regresar, encontró parte de la cuadra acordonada y un amplio despliegue de la Policía, Serenazgo y vecinos, quienes permanecían a la expectativa al creer que se trataba de un explosivo.

La mujer explicó que el juguete pertenecía a ‘Pip’, su perro de raza pitbull, que suele asomarse cerca de la ventana del tercer piso de la vivienda. En uno de esos movimientos habría empujado el accesorio, que terminó cayendo frente al negocio ubicado debajo. Tras el incidente, acudió a la comisaría de Pro para rendir su declaración, donde las autoridades confirmaron que se trataba de un juguete para mascotas y descartaron cualquier vínculo con un caso de extorsión.

“Yo salí a comprar la cama de mi perro. Yo llegó a mi casa y había media cuadra afuera. Todos estaban preocupados (…) el policía se acerca y nos dice que eso no puede explotar porque era un juguete y cuando veo (lo que tenía en la mando) me doy cuenta que era de mi Pip (mi perro). No me quiso devolver en un inicio. Le comencé a explicar que ese era un juguete de mi perro, que es un pitbull, y él tiene la costumbre de pararse y justo en es movimiento tiró la 'granada' por la ventana. Eso lo compramos en la veterinaria. Me tuve que ir a la comisaría. Me dijeron que era extorsionadora y que estaba en una banda criminal y me iban a esposar, pero al final se solucionó", mencionó en su videoclip.