Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque niega injerencia en el proceso judicial del fundo Tabernas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), César Bravo Llaque, salió al frente este lunes 13 de julio para negar tajantemente las acusaciones en su contra con respecto a una supuesta injerencia en el proceso judicial de prescripción adquisitiva del fundo Tabernas, vinculado a la empresa azucarera Pucalá, en Chiclayo.

El magistrado rechazó las publicaciones hechas en algunas páginas de Facebook, pues indicó que buscan mancillar su honor y el de los jueces de la CSJL. Bravo Llaque cuestionó que estas informaciones sean difundidas de manera tan negligente, sin adjuntar ningún tipo de prueba y, menos, sin que nadie se haga responsable de la autoría de la misma.

"El motivo (de estas publicaciones) es intimidar al juez o la jueza que va a resolver, cuál sea la decisión. Creo en la independencia de los jueces y en la imparcialidad, de tal manera que cualquier forma de influir va a quedar de lado. Rechazo tajantemente estas difusiones que afectan el prestigio y a la tranquilidad de las familias", enfatizó el titular del Poder Judicial en Lambayeque.

Finalmente, Bravo Llaque anunció que tan pronto termine su mandato en la CSJL emprenderán acciones legales contra los responsables de estas acusaciones.