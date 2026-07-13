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Tras su salida de 'La granja VIP Perú', Pamela López aseguró que, a pesar de los momentos difíciles que vivió en el reality de convivencia, el programa le sirvió para descubrir sus talentos. Por eso, la aún esposa de Christian Cueva manifestó que se enfocará en proyectos en los que pueda demostrar lo buena que es en el baile o la actuación.

En una reciente conferencia de la Teletón 2026, sostuvo que le gustaría debutar en la actuación, talento que mostró en los diversos retos que le pusieron en 'La granja VIP Perú'.

“¿Debutaría en la actuación? Sí, es algo que lo hemos venido conversando con el grupo de amigos. Me gustaría, ¿por qué no? Hay que atreverse siempre”, sostuvo Pamela López, quien días atrás se burló del discurso de Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco.

Por otro lado, Pamela López no descartó participar en la nueva temporada de 'El valor de la verdad'. “Es posible, todavía no puedo asegurar ni negar nada. Me gustaría, ¿por qué no? Hay conversaciones, pero no tengo nada seguro”, dijo para Showpe. Asimismo, indicó que le hubiera gustado que Beto Ortiz siguiera en la conducción.

¿Pamela López se lanza como cantante de cumbia?

La Resistencia del Perú sorprendió al anunciar a una nueva integrante en su orquesta. '¿Ya sabes quién se suma a nuestras filas musicales?' es el mensaje que acompaña la silueta de la mujer que aparece en el post. Según el tiktoker Fernando León, conocido como 'Chiclesitos Aleonados', se trata de Pamela López, quien se uniría a la delantera de la famosa agrupación de Chiclayo.

“Ahora lanzan esta intriga donde claramente se ve que la persona que sale allí es Pamela López. ¿Por qué digo eso? Porque estos días estaban circulando unas fotos en las redes de Raúl Flores (dueño) donde aparece cenando muy plácidamente con Pamela López”, comentó el influencer en su cuenta de TikTok.