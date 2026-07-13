Perú inicia la temporada de avistamiento de ballenas 2026: fechas, lugares y cuánto cuesta el tour para observar estos cetáceos marinos

La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 se inauguró en Los Órganos, Piura, con una ceremonia organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. | Foto: composición LR/Difusión

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La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 comenzó oficialmente en la costa norte del Perú con una ceremonia realizada en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura. La actividad, impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se desarrollará entre julio y octubre, periodo en el que miles de cetáceos llegan desde la Antártida para reproducirse en aguas peruanas.

El inicio de esta temporada reúne a autoridades, operadores turísticos y visitantes en torno a uno de los principales atractivos del turismo de naturaleza del país. Además de promover la observación responsable de fauna marina, la llegada anual de las ballenas representa una importante fuente de ingresos para localidades del litoral de Piura y Tumbes, donde la actividad turística se intensifica durante estos meses.

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¿Cuándo y dónde ver ballenas jorobadas en Perú durante la temporada 2026?

Cada año, las ballenas jorobadas recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida hasta el norte peruano para cumplir su ciclo reproductivo. Este fenómeno natural convierte a playas y balnearios de Piura y Tumbes en escenarios privilegiados para la observación de estos mamíferos marinos, atrayendo tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Durante la inauguración de la temporada, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, señaló que esta actividad también fortalece el desarrollo económico local mediante servicios vinculados al hospedaje, la gastronomía, el transporte y las excursiones turísticas. Como parte de la jornada inaugural, las autoridades participaron en un recorrido de observación de ballenas y presentaron acciones orientadas a fomentar prácticas ambientales responsables. Asimismo, el Mincetur informó que más de 600 actores del sector turismo fueron capacitados para ofrecer servicios sostenibles durante la temporada.

¿Cuánto cuesta el tour de avistamiento de ballenas en Los Órganos y qué incluye la experiencia?

Los Órganos se mantiene como uno de los destinos más visitados para realizar esta actividad. Según información de operadores turísticos y portales especializados, los recorridos tienen una duración aproximada de tres horas y, por lo general, incluyen un guía especializado, una charla sobre las normas de observación responsable y, dependiendo del servicio contratado, refrigerios a bordo.

Los precios varían de acuerdo con el tipo de embarcación y la modalidad elegida:

Tours grupales en bote: entre S/80 y S/120 por persona.

por persona. Embarcaciones artesanales contratadas con pescadores locales: desde S/50 hasta S/80 por persona.

por persona. Tours premium en catamarán: hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.

Debido a que agosto y septiembre concentran la mayor demanda de visitantes, los operadores turísticos recomiendan realizar las reservas con anticipación para asegurar disponibilidad.

Aunque el avistamiento de ballenas se ha consolidado como una de las principales actividades de turismo de naturaleza en el país, Perú aún no cuenta con una ley específica que regule esta práctica. Diversas organizaciones y especialistas advierten que la ausencia de una normativa integral favorece la realización de excursiones informales que pueden afectar tanto a los cetáceos como a los visitantes mediante maniobras inadecuadas o el incumplimiento de las distancias recomendadas para la observación.