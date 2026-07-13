HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Hablamos en vivo con estudiante de discurso polémico contra Keiko | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Perú inicia la temporada de avistamiento de ballenas 2026: fechas, lugares y cuánto cuesta el tour para observar estos cetáceos marinos

Miles de ballenas recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida para reproducirse en aguas peruanas, generando ingresos para localidades costeras de Piura y Tumbes.

La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 se inauguró en Los Órganos, Piura, con una ceremonia organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 se inauguró en Los Órganos, Piura, con una ceremonia organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 comenzó oficialmente en la costa norte del Perú con una ceremonia realizada en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura. La actividad, impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se desarrollará entre julio y octubre, periodo en el que miles de cetáceos llegan desde la Antártida para reproducirse en aguas peruanas.

El inicio de esta temporada reúne a autoridades, operadores turísticos y visitantes en torno a uno de los principales atractivos del turismo de naturaleza del país. Además de promover la observación responsable de fauna marina, la llegada anual de las ballenas representa una importante fuente de ingresos para localidades del litoral de Piura y Tumbes, donde la actividad turística se intensifica durante estos meses.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Lobo marino lucha por regresar al mar tras quedar varado en playa Los Yuyos de la Costa Verde por fuerte oleaje

lr.pe

¿Cuándo y dónde ver ballenas jorobadas en Perú durante la temporada 2026?

Cada año, las ballenas jorobadas recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida hasta el norte peruano para cumplir su ciclo reproductivo. Este fenómeno natural convierte a playas y balnearios de Piura y Tumbes en escenarios privilegiados para la observación de estos mamíferos marinos, atrayendo tanto a turistas nacionales como extranjeros.

Durante la inauguración de la temporada, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, señaló que esta actividad también fortalece el desarrollo económico local mediante servicios vinculados al hospedaje, la gastronomía, el transporte y las excursiones turísticas. Como parte de la jornada inaugural, las autoridades participaron en un recorrido de observación de ballenas y presentaron acciones orientadas a fomentar prácticas ambientales responsables. Asimismo, el Mincetur informó que más de 600 actores del sector turismo fueron capacitados para ofrecer servicios sostenibles durante la temporada.

PUEDES VER: Pescadores de Chorrillos revelan que pasan hasta 12 horas en el mar sin conseguir pesca por el fenómeno de El Niño: "No tenemos para comer"

lr.pe

¿Cuánto cuesta el tour de avistamiento de ballenas en Los Órganos y qué incluye la experiencia?

Los Órganos se mantiene como uno de los destinos más visitados para realizar esta actividad. Según información de operadores turísticos y portales especializados, los recorridos tienen una duración aproximada de tres horas y, por lo general, incluyen un guía especializado, una charla sobre las normas de observación responsable y, dependiendo del servicio contratado, refrigerios a bordo.

Los precios varían de acuerdo con el tipo de embarcación y la modalidad elegida:

  • Tours grupales en bote: entre S/80 y S/120 por persona.
  • Embarcaciones artesanales contratadas con pescadores locales: desde S/50 hasta S/80 por persona.
  • Tours premium en catamarán: hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.

Debido a que agosto y septiembre concentran la mayor demanda de visitantes, los operadores turísticos recomiendan realizar las reservas con anticipación para asegurar disponibilidad.

Aunque el avistamiento de ballenas se ha consolidado como una de las principales actividades de turismo de naturaleza en el país, Perú aún no cuenta con una ley específica que regule esta práctica. Diversas organizaciones y especialistas advierten que la ausencia de una normativa integral favorece la realización de excursiones informales que pueden afectar tanto a los cetáceos como a los visitantes mediante maniobras inadecuadas o el incumplimiento de las distancias recomendadas para la observación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alerta en Ica por la muerte inusual de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas: Minam y Sernanp activan vigilancia

Alerta en Ica por la muerte inusual de lobos marinos en dos áreas naturales protegidas: Minam y Sernanp activan vigilancia

LEER MÁS
Narcos: ¿qué hay detrás de los sellos en los ‘ladrillos’ de cocaína?

Narcos: ¿qué hay detrás de los sellos en los ‘ladrillos’ de cocaína?

LEER MÁS
Esta ciudad del Perú repartirá 30.000 platos de ceviche gratis este domingo 28 de junio

Esta ciudad del Perú repartirá 30.000 platos de ceviche gratis este domingo 28 de junio

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Desaprobar cursos puede costarle al Estado hasta S/28.000 por cada becario de Pronabec

Desaprobar cursos puede costarle al Estado hasta S/28.000 por cada becario de Pronabec

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025