¿Usas un vehículo eléctrico? Estos son los requisitos del MTC para evitar multas de hasta S/2.750

Las multas por el mal uso de vehículos eléctricos se implementarán desde agosto | Foto: Andina

Las multas por el mal uso de vehículos eléctricos se implementarán desde agosto | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó los requisitos que deben cumplir las personas que opten por movilizarse en vehículos eléctricos, como bicimotos, trimotos y motocicletas, para evitar ser sancionadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) con multas que podrían llegar hasta S/2.750.

Según informó la PNP, las penalidades empezarán a implementarse a partir del 2 de agosto, luego de culminar una campaña de orientación que promueve el uso adecuado de estas unidades de transporte, cada vez más frecuentes en varios distritos de la capital debido a sus precios más accesibles y a la practicidad de conducirlas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Requisitos del MTC para circular en vehículos eléctricos y evitar multas

Bicimoto

Clasificación: vehículo menor de la categoría L1

Casco protector

Placa única nacional de rodaje

SOAT vigente

Licencia de conducir tipo B

Motocicleta

Clasificación: vehículo menor de las categorías L1 y L3

Casco protector

Placa única nacional de rodaje

SOAT vigente

Licencia de conducir tipo B

Certificado de inspección técnica vehicular en el caso de la motocicleta de categoría L3

Trimoto

Clasificación: vehículo menor de las categorías L2 y L5

Placa única nacional de rodaje

SOAT vigente

Licencia de conducir tipo B

Certificado de inspección técnica vehicular en el caso de trimotos de categoría L5

El MTC precisó que ninguna de estas tres unidades debe circular por las ciclovías, ya que, al ser vehículos menores de la categoría L, les corresponde usar las pistas, como las motocicletas y otros medios motorizados de este segmento.

Multas por no cumplir con requisitos del MTC para circular con vehículos eléctricos a partir del 2 de agosto

La PNP anunció que aplicará sanciones para quienes no cumplan con lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. Según el MTC, estas serán las sanciones:

No contar con licencia de conducir: multa de S/2.750

No contar con placa de rodaje y SOAT: multa de S/660 por cada infracción, además de la posible retención del vehículo

Usar moto eléctrica en ciclovía: multa de S/440

El MTC recomienda a la ciudadanía tener en cuenta la información sobre los requisitos de circulación de vehículos eléctricos para tomar una decisión informada al momento de adquirirlos y usarlos en la vía pública.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.