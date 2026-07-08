¿Quién es el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos y genera polémica antes de los cuartos del Mundial 2026?

Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, con el árbitro argentino Facundo Tello al mando, generando polémica en el país galo. | Foto: El Gráfico

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El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 tendrá como protagonista a un árbitro argentino que ya cuenta con experiencia en grandes escenarios internacionales. Se trata de Facundo Tello, quien fue designado para impartir justicia en el duelo que se disputará este jueves 9 de julio en el estadio de Boston.

La elección del juez sudamericano generó controversia en el país galo, debido a que el equipo arbitral estará conformado íntegramente por argentinos. En ese sentido, surgieron cuestionamientos por la designación, aunque en Les Bleus decidieron no entrar en polémicas y aseguraron que su concentración está puesta únicamente en buscar la clasificación.

¿Quién es Facundo Tello, el árbitro de Francia vs Marruecos?

Facundo Tello nació en Bahía Blanca, Argentina, hace 44 años, y es uno de los árbitros argentinos con mayor recorrido internacional. Debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en 2013 y recibió la insignia FIFA en 2019.

El juez ya tiene experiencia en Copas del Mundo, torneos continentales y partidos de alta exigencia. En el Mundial 2026 dirigió previamente dos encuentros de la fase de grupos: Canadá vs Bosnia y Sudáfrica vs Corea del Sur.

Además, estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde arbitró tres partidos, entre ellos el duelo de cuartos de final entre Marruecos y Portugal, que terminó con triunfo del conjunto africano por 1-0.

La trayectoria internacional de Facundo Tello

A lo largo de su carrera, Tello ha dirigido partidos importantes en competiciones internacionales. Entre sus antecedentes figuran encuentros de la Copa Libertadores, la Eurocopa y finales continentales.

En la Copa Libertadores, el árbitro argentino dirigió ocho partidos en la presente edición, mostró 38 tarjetas amarillas y una roja.

También estuvo al frente de dos finales de la Recopa Sudamericana: la ida del Athletico Paranaense vs Palmeiras en 2022, que terminó 2-2, y la vuelta del Fluminense vs Liga de Quito en 2024, con victoria del equipo brasileño por 2-0.

El antecedente polémico que marcó su carrera

Uno de los episodios más recordados de Facundo Tello ocurrió en 2022, cuando dirigió el partido entre Boca Juniors y Racing Club por el Trofeo de Campeones.

En aquel encuentro, el árbitro expulsó a diez integrantes: siete futbolistas de Boca, tres de Racing y al entrenador del conjunto xeneize, Hugo Ibarra. La situación generó una gran repercusión en el fútbol argentino y puso su nombre en el centro de la escena internacional.

Además, durante la Eurocopa, Tello también recibió críticas tras el partido entre Escocia y Hungría, luego de que el técnico escocés Steve Clarke cuestionara una jugada en la que reclamó un penal no sancionado.

Francia cuestiona la designación arbitral

La elección de Tello para el duelo entre Francia y Marruecos generó dudas en algunos sectores del fútbol francés. La principal preocupación está relacionada con que todo el equipo arbitral sea argentino, debido a la rivalidad que existe desde la última final del Mundial.

Sin embargo, la selección francesa evitó alimentar la polémica. El defensor Dayot Upamecano señaló que el plantel no se enfocará en el árbitro y que la prioridad será superar a Marruecos.

"No me voy a centrar en quién será el árbitro. Nunca hemos hecho eso antes, nos vamos a centrar en Marruecos. Lo que queremos es ganar este partido, eso es lo más importante", afirmó el jugador.

¿Cuándo juega Francia vs Marruecos por el Mundial 2026?

Francia y Marruecos se medirán este jueves 9 de julio a las 3.00 p. m. por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un encuentro que tendrá a Facundo Tello como uno de los nombres más observados antes del inicio del partido.