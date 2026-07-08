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Más de 9.000 personas desaparecieron en Perú en lo que va de 2026: adolescentes concentran casos

El MIMP alerta que más de 2.700 denuncias corresponden a adolescentes entre 12 y 17 años. Promsex advirtió sobre el aumento de captaciones a través de redes sociales y la necesidad de mejorar la respuesta del Estado ante estas denuncias.

Durante el primer semestre de 2026, el MIMP registró más de 9.000 denuncias por desaparición en Perú, destacando más de 2.700 casos de niños y adolescentes entre 12 y 17 años.
Durante el primer semestre de 2026, el MIMP registró más de 9.000 denuncias por desaparición en Perú, destacando más de 2.700 casos de niños y adolescentes entre 12 y 17 años. | Difusión
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 9.000 denuncias por desaparición de personas en el país, de las cuales más de 2.700 corresponden a niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

La cifra fue dada a conocer por la ministra de la Mujer, Edith Pariona, durante el lanzamiento de la campaña 'Encontrarte' en Madre de Dios, iniciativa que busca prevenir la trata de personas y fortalecer las acciones de sensibilización en instituciones educativas de regiones consideradas de alto riesgo.

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La ministra explicó que la campaña ya fue implementada en Puno y Ayacucho, con el objetivo de informar a estudiantes, docentes y familias sobre los riesgos de la trata y las formas de prevención. Asimismo, recordó que las víctimas o personas que tengan conocimiento de posibles casos pueden comunicarse gratuitamente a través de la Línea 100 y el Chat 100, servicios especializados del MIMP que brindan orientación y acompañamiento.

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Redes sociales se han convertido en una de las principales vías de captación

Durante su intervención, la titular del MIMP advirtió que el incremento del uso de internet entre niños y adolescentes ha convertido a las plataformas digitales en uno de los principales canales utilizados por las redes de trata para captar víctimas.

"El mayor uso que hacen de la tecnología, de los diferentes canales de internet y medios digitales, es también el canal por el que mayor cantidad de casos de trata se ha presentado", indicó. Por ello, sostuvo que uno de los objetivos de la campaña es promover un uso seguro de las redes sociales y de las aplicaciones digitales para reducir los riesgos de captación.

Promsex: adolescentes desaparecidas comparten el mismo perfil que víctimas de trata

Para La República, la vocera de Promsex, Flor Huayana, advirtió que existe una estrecha relación entre los casos de desaparición de adolescentes y las víctimas de trata de personas.

Según explicó, cerca del 70% de las personas desaparecidas son niñas y adolescentes, un perfil que coincide con el de las víctimas de trata identificadas en distintas investigaciones. "El mismo perfil se repite. Las principales víctimas son mujeres adolescentes y menores de edad. Muchas veces el primer eslabón de un caso de trata fue antes una denuncia por desaparición", explicó.

La especialista señaló que las adolescentes enfrentan diversos factores de vulnerabilidad, como la falta de redes de protección, violencia familiar, escasa información y ausencia de educación sexual integral, elementos que incrementan el riesgo de ser captadas por organizaciones criminales.

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lr.pe

Captación ya no ocurre mediante avisos de empleo, sino por redes sociales y videojuegos

Huayana explicó que las modalidades utilizadas por las redes de trata también han cambiado en los últimos años. Mientras antes la captación se realizaba mediante falsas ofertas laborales publicadas en periódicos o carteles, ahora los tratantes utilizan principalmente Facebook, Instagram, TikTok y videojuegos en línea para contactar a adolescentes.

"La captación empieza generando relaciones de amistad o incluso de enamoramiento. Luego las convencen de salir de sus casas y terminan siendo explotadas por redes de trata", indicó. Añadió que muchas de estas víctimas son trasladadas posteriormente a zonas vinculadas con economías ilegales, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico.

Promsex advierte fallas en la atención de denuncias

La representante de Promsex también cuestionó la capacidad del Estado para responder oportunamente a las denuncias por desaparición. Entre las principales deficiencias identificadas mencionó la demora para recibir denuncias, la falta de búsqueda inmediata, la escasa comunicación con las familias y el uso de protocolos desactualizados por parte de algunos operadores.

"Encontramos funcionarios que todavía utilizan protocolos del 2016 cuando ya existe uno actualizado desde 2021 para casos de trata. Eso demuestra que aún falta capacitación", sostuvo. Asimismo, señaló que los procedimientos para solicitar la geolocalización de teléfonos celulares suelen tardar varios días, pese a que las primeras horas son determinantes para ubicar a una persona desaparecida.

Piden fortalecer prevención y capacitación

Huayana consideró que el país necesita fortalecer las políticas de prevención desde las escuelas y comunidades, además de capacitar de manera permanente a policías, fiscales y demás funcionarios encargados de atender estos casos.

También pidió implementar campañas nacionales sobre el uso seguro de redes sociales y reforzar la coordinación entre las instituciones para evitar que las desapariciones terminen vinculándose con delitos como la trata de personas o el feminicidio.

"La desaparición y la trata son un compromiso de toda la sociedad. No solo corresponde al Estado, también involucra a las familias, docentes y comunidades para generar redes de protección que hoy no existen en muchos casos", concluyó.

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