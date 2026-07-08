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¡Respondió con todo! Magaly Medina reaccionó al video que Jefferson Farfán publicó en su canal de YouTube, donde compartió unas supuestas pruebas que demostrarían que la ‘Urraca’ solo habría realizado 6 minutos de servicio comunitario y no las 76 horas que ella señala en un documento con firma y sello del INPE. En su programa, la periodista aseguró que el exfutbolista ha patinado con su investigación.

La noche del martes 7 de julio, Magaly Medina cuestionó a Jefferson Farfán por no contratar gente capacitada para demostrar que ella incumplió con su servicio comunitario. “Cuando uno investiga, tiene que cubrir todos los ángulos, porque de lo contrario estás difamando, estás mintiendo y a mí me estás difamando”, expresó.

Magaly Medina desmiente a Jefferson Farfán

En su programa 'Magaly TV: la firme', Magaly Medina desmintió a Jefferson Farfán y sostuvo que el día en que ella fue grabada por el equipo del exfutbolista, no firmó. En ese sentido, la ‘Foquita’ se habría equivocado, por lo que ahora él será el demandado.

“Lo que ha hecho Farfán es difamar, a mí y a mi productor. Mira, te doy una pista. Creo que se atreve a decir que fui, firmé y me fui. Yo le quiero dar una chiquita no más. ¿Has visto bien los registros de ese día? ¿Sabes si está mi firma ahí? Me estás difamando porque yo no firmé ese día. Porque ese día no recuerdo para qué fui. Fui a justificar mi ausencia o algo porque aviso a la parroquia cuando tengo algún problema y no voy a poder ir. O sea, no firmé”, aclaró Magaly Medina.

Asimismo, la periodista de ATV manifestó que ella no miente y le pidió a Farfán que no se compare con ella porque no tienen la misma catadura moral. “Estás mintiendo. Yo tengo un nombre, una credibilidad que cuidar y a mí no me vas a dar lecciones de moral. Tú no, Farfán. Tú no, que todo tu historial te lo saco. No me llegas ni a los talones en cuestión de valores morales”, añadió indignada.

Finalmente, Magaly Medina aclaró que ella no tiene nada que aclararle a él y solo lo hará si las autoridades peruanas la llaman para que dé su versión. “No me voy a salir a defender, uno le presenta sus pruebas a las instancias. Él dice que ya las presentó, pues en algún momento me llamarán”, concluyó en su último programa.